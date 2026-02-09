«Les prochaines heures peuvent être difficiles» en Gironde où sévissent de violents incendies, a prévenu samedi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu en pointant des prévisions météorologiques qui «redeviennent défavorables».

«Les équipes engagées sur le terrain accomplissent un travail exceptionnel», a salué le premier ministre, Sébastien Lecornu (archives).

«La situation demeure particulièrement critique en Gironde. Le changement brutal des conditions météorologiques intervenu hier a profondément modifié la dynamique du feu. Après une légère amélioration cette nuit et ce matin, les prévisions redeviennent défavorables», a-t-il détaillé sur X à l'issue d'une cellule interministérielle de crise (CIC).

Un peu plus tôt samedi, le patron des pompiers de Gironde Marc Vermeulen avait dit lors d'un point-presse espérer que la météo reste clémente afin que la nuit puisse être «propice au travail».

La préfète Sophie Brocas avait jugé la menace «très sérieuse», même si le feu avait «perdu un peu de sa virulence grâce à la baisse des températures et à l'augmentation de l'humidité».

Selon Sébastien Lecornu, qui a réuni pour la deuxième fois en 24 heures cette CIC, «1400 sapeurs-pompiers, 1500 militaires et 1700 forces de sécurité intérieure sont désormais engagés pour lutter contre les incendies, protéger les populations et sécuriser les zones évacuées».

«Les équipes engagées sur le terrain accomplissent un travail exceptionnel», a-t-il salué, ajoutant qu'un «point précis» avait «également été réalisé sur les Landes, le Var, la Corse et les Hautes-Alpes» durant cette CIC.

Masques FFP2 et lits de camp

Alors qu'environ 200'000 personnes ont été évacuées au total depuis mercredi en Gironde et dans les Landes, le chef du gouvernement a souligné que des «forces de l'ordre» sécurisaient les zones concernées «afin de prévenir les pillages. Des solutions vont également être organisées pour les animaux domestiques demeurés dans les habitations», a-t-il renchéri.

Quant au dispositif sanitaire, «2,5 millions de masques FFP2 seront distribués en priorité aux personnes les plus vulnérables et aux acteurs en première ligne afin de les protéger des fumées», a détaillé le chef du gouvernement. Par ailleurs, «20 ambulances du service de santé des armées sont arrivées en renfort» et «3500 lits de camp ont été acheminés afin d'améliorer la prise en charge des personnes évacuées».

Enfin, Sébastien Lecornu a indiqué qu'il réunirait lundi les filières du tourisme et de l'énergie «afin de faire le point sur les conséquences des incendies et d'accompagner les territoires concernés».