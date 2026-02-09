Les trois hélicoptères Super Puma de l’Armée suisse engagés dans la lutte contre les incendies de forêt en Corse sont rentrés vendredi en Suisse après onze jours de mission. Ils ont largué au total 452 tonnes d’eau, principalement dans des zones difficiles d’accès.

Les hélicoptères avaient été dépêchés en Corse le 28 juillet depuis l'aéroport de Locarno-Magadino (archives).

Les appareils avaient été dépêchés en Corse le 28 juillet à la demande des autorités françaises. Le détachement comprenait vingt spécialistes de l'armée ainsi qu'un responsable de l'engagement et un logisticien de l'Aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

La mission s'est déroulée dans des conditions particulièrement exigeantes, en raison des températures élevées, de l'accumulation de chaleur et de la topographie complexe, a indiqué vendredi la Confédération. Les équipages ainsi que le personnel technique et logistique ont pu acquérir une expérience qui sera mise à profit lors de futurs engagements similaires.

Placée sous la responsabilité générale de l'Aide humanitaire de la DDC, l'opération a été menée en étroite collaboration avec les autorités et les forces d'intervention françaises. La Confédération tire un bilan positif de cette coopération.

Les coûts de la mission sont couverts par les crédits existants du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de la défense (DDPS).