À Misurina (Italie), des centaines de vacanciers font la queue pour monter dans la navette qui les conduira vers les célèbres Trois Cimes. Une vidéo de cette scène alimente le débat sur l'influence des réseaux sociaux dans la popularité croissante des sites naturels et l'afflux de visiteurs qui en découle.

Files d’attente au sommet Les Dolomites prises d’assaut par les touristes de TikTok et Instagram

Une file d’attente de plus de cent mètres devant un arrêt de bus du village de Misurina, dans les Dolomites italiennes, a récemment fait le tour des médias internationaux. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des centaines de touristes patientant sous la chaleur estivale pour emprunter la navette qui mène au refuge Auronzo, point de départ du célèbre circuit des Trois Cimes.

Ces sommets figurent parmi les paysages montagneux les plus emblématiques d’Europe. Des millions de personnes les connaissent grâce aux guides touristiques, aux campagnes de promotion, mais aussi aux images largement diffusées sur Instagram et TikTok. Nombreux sont ainsi les visiteurs désireux de découvrir eux-mêmes ce panorama spectaculaire, idéalement sous un ciel dégagé.

C'est précisément ce qui, selon les responsables touristiques locaux, a été à l'origine des images qui sont désormais devenues virales, comme le rapporte «Vanity Fair Italia». Après plusieurs jours de pluie, un grand nombre de randonneurs se seraient mis en route simultanément lors d’une journée ensoleillée.

Entre critique et sérénité

La vidéo a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, de nombreux utilisateurs et utilisatrices ont dénoncé le «tourisme Instagram», reprochant à certains visiteurs de se rendre sur place uniquement pour prendre une photo. D’autres ont regretté que la région pâtisse de cet afflux touristique.

Roberto Pais, responsable du tourisme de la commune, nuance toutefois cette perception dans une interview accordée à «Vanity Fair Italia». Selon lui, ces images ne traduisent pas la réalité quotidienne du site. Il estime que la gestion actuelle des flux de visiteurs fonctionne globalement bien : chaque jour, un maximum de 800 voitures sont autorisées à accéder au refuge Auronzo.

Les Dolomites regorgent de points de vue qui se prêtent à de belles photos souvenirs. Image

L'accès coûte 40 euros et doit être réservé à l'avance. Ce système est complété par des navettes au départ de Misurina. Selon M. Pais, la région accueille entre 3 500 et 4 000 visiteurs pendant la haute saison, un nombre que ce vaste domaine est en mesure d'accueillir.

Discussion sur les nouvelles règles

Au Tyrol du Sud, cependant, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer des règles plus strictes. Le maire de la commune de Toblach, qui se trouve également au pied des Drei Zinnen, réclame désormais un plafond obligatoire pour le nombre de visiteurs de ces célèbres sommets. Cette demande s'appuie sur des études selon lesquelles, lors des jours de forte affluence, plus de 13 000 personnes se seraient déjà rendues dans la région – un chiffre nettement supérieur à ce que les experts jugent viable à long terme.

On envisage donc d'imposer une obligation de réservation pour tous les accès ou de fixer un plafond quotidien de visiteurs, à l'instar des parcs nationaux américains.

Ce phénomène existe également en Suisse

Misurina n’est pas un cas isolé. En Suisse aussi, certaines destinations touristiques très prisées atteignent régulièrement leurs limites en matière de capacité d’accueil.

À Lauterbrunnen (BE), par exemple, l’afflux massif de visiteurs pose de nombreux défis. Ce sont surtout les touristes à la journée qui, durant les mois d’été, provoquent des rues surchargées, des difficultés de stationnement et des nuisances pour la population locale.

Le lac de Seewlis, dans le canton d’Uri, figure lui aussi parmi les lieux suisses les plus populaires sur Instagram. Lors des périodes de forte affluence, des milliers de visiteurs se rendent chaque jour sur ce site de montagne, alimentant les débats autour de la protection de la nature, de la gestion des flux touristiques et du rôle des réseaux sociaux dans la popularité de certains lieux.

Face à ces défis, le secteur touristique suisse a réagi et souhaite encourager, à travers une campagne nationale de sensibilisation, une cohabitation plus respectueuse entre visiteurs et habitants. Le principe est simple : en adoptant un comportement responsable, les touristes contribuent à renforcer l’acceptation du tourisme par les populations locales.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.