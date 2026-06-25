En tournée dans les pays du Golfe, le secrétaire d'Etat américain a dit jeudi que l'accord avec l'Iran ne devait pas se faire à «n'importe quel prix». Il a dit craindre notamment un «chaos total» si Téhéran rendait payant le passage dans le détroit d'Ormuz.

«Même si nous voulons un accord, nous ne voulons pas d'un accord à n'importe quel prix» a lancé Marco Rubio (archives).

«Chaos total» Les USA ne veulent pas d'accord avec l'Iran «à n'importe quel prix»

Marco Rubio ambitionne de rassurer les alliés du Golfe, alors qu'Iraniens et Américains ont débuté la semaine dernière des discussions en Suisse en vue d'un règlement durable de leur conflit, après la signature le 17 juin d'un protocole d'accord.

«Même si nous voulons un accord, nous ne voulons pas d'un accord à n'importe quel prix», a lancé le secrétaire d'Etat à Bahreïn, devant ses pairs du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Il faisait référence notamment à la situation dans le détroit d'Ormuz, point de contentieux majeur: l'Iran réfléchit à l'imposition de «droits de redevance», qui n'existaient pas avant la guerre et auxquels Washington s'oppose.

Ce passage large d'une trentaine de kilomètres entre l'Iran et Oman, est ultra-stratégique: 20% du commerce mondial d'hydrocarbures y transitait avant la guerre.

«Si nous acceptons que l'on puisse faire payer l'utilisation d'une voie navigable internationale parce qu'elle se trouve à proximité de son espace territorial, cela se propagerait alors à travers le monde comme une épidémie», a averti M. Rubio.

Aucun frais de passage

La situation semble aussi se tendre entre l'Iran et son voisin omanais situé sur l'autre rive du détroit.

Oman a annoncé qu'aucun «frais de passage» n'était prévu dans les futurs arrangements relatifs au détroit, évoquant en outre l'ouverture d'un «corridor maritime temporaire», présenté comme une initiative concertée avec l'ONU.

Mais les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la république islamique, ont menacé de répondre par des «mesures appropriées» à toute tentative de traversée sans leur autorisation préalable.

«L'ensemble des menaces iraniennes»

Outre Ormuz, les pays du Golfe, largement ciblés par Téhéran pendant la guerre, s'inquiètent du programme balistique iranien, et du soutien de Téhéran à des groupes armés dans la région, qu'ils voudraient voir abordés dans les pourparlers irano-américains.

«Une paix et une sécurité régionales durables exigent de répondre à l'ensemble des menaces iraniennes», incluant ces questions, ont déclaré les chefs de la diplomatie du CCG dans un communiqué à l'issue d'une réunion avec leur homologue américain, alors que ces sujets ne figurent pas dans le protocole d'accord.

«Nous voulons nous assurer qu'aucune partie de cet accord ne porte atteinte, de quelque manière que ce soit, à la sécurité, à la stabilité ou à la prospérité de l'un de nos partenaires de la région du Golfe», a insisté Marco Rubio.

L'arrêt des hostilités a permis une reprise massive du trafic à Ormuz, où 70 passages ont été recensés mercredi, selon la plateforme de suivi Kpler. Conséquence: les cours du pétrole, qui avaient flambé à cause de sa fermeture, ont brièvement retrouvé leur niveau d'avant-guerre.

Rallonge budgétaire américaine

Le protocole d'accord ouvre la voie à 60 jours de négociations en vue d'un règlement durable. Selon Marco Rubio, une réunion technique avec la délégation iranienne est prévue les 29 ou 30 juin en Suisse.

Mais les critiques se multiplient aux Etats-Unis sur les concessions accordées par Donald Trump, soucieux de mettre un terme à cette guerre impopulaire.

La Maison Blanche a dû demander aux parlementaires une rallonge budgétaire de près de 88 milliards de dollars (77 milliards d'euros), notamment pour reconstituer les stocks de munitions.

Les divergences subsistent aussi sur l'épineux dossier du nucléaire iranien. Téhéran défend son droit à une filière civile complète et a toujours nié vouloir se doter de la bombe atomique, ce que craignent les Occidentaux.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a assuré mercredi que des inspections en Iran auraient bien lieu, sans fixer de date.

Concernant le Liban, où Israël affronte le Hezbollah pro-iranien et a déployé des troupes dans le sud, l'Iran a imposé qu'il soit inclus dans le protocole d'accord.

Mais la formation chiite a accusé mercredi Israël d'une nouvelle «violation» du cessez-le-feu après qu'un drone a fait deux morts dans le sud du pays.

Et le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, a réitéré qu'Israël ne se retirerait du pays voisin qu'après le désarmement du mouvement libanais.