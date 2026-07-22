Les pompiers sont parvenus à contenir l'incendie virulent qui a parcouru dans le Var 2550 hectares en moins d'une journée, entraînant l'évacuation d'environ 400 personnes. Mercredi, il continue de consumer un vaste flanc de montagne.

L'incendie qui s'est déclenché mardi dans le Var a déjà parcouru 2550 hectares.

Le feu «est pour l'instant contenu dans son enveloppe, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus beaucoup», a annoncé tôt mercredi le commandant des pompiers du Var, Eric Grohin.

«Néanmoins, nous avons encore de nombreux points chauds, de nombreuses flammes dans certains endroits, donc nous sommes très vigilants ce (mercredi) matin», a-t-il souligné.

Après une nuit à combattre au sol de nombreux foyers, les pompiers vont de nouveau recevoir l'assistance de moyens aériens, notamment deux Canadair et deux avions Dash.

Mercredi matin, un épais nuage de fumée rougeoyante était encore visible couvrant le versant enflammé du Gros Bessillon, une moyenne montagne boisée du centre du Var, entre Toulon et la parc naturel du Verdon.

Parti mardi à la mi-journée depuis un champ à Pontevès, l'incendie a rapidement parcouru les environs et menacé plusieurs villages, notamment Cotignac, Correns et Montfort-sur-Argens, entraînant l'évacuation d'environ 400 personnes.

Oliviers en feu

Le nombre de maisons touchées restaient à dénombrer mercredi matin, a dit le patron des sapeurs-pompiers tout en soulignant qu'"au moins 150 maisons ont été sauvées» alors que de nombreuses habitations se trouvaient mardi «dans l'axe du feu».

Aucune victime, hormis des intoxications, n'est à déplorer, a-t-il ajouté. Plus de 2300 foyers ont été privés d'électricité, principalement à Cotignac, avait annoncé la préfecture du Var dans la nuit.

Au petit matin, les sapeurs-pompiers combattaient le feu dans des quartiers résidentiels où certaines maisons et des véhicules étaient complètement calcinés, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Poteaux électriques en flammes tombant sur la route, champs d'oliviers en feu, ils luttaient contre de multiples foyers usant de tous les moyens à disposition: dans une villa cossue leur camion puise directement de l'eau dans une piscine au fond turquoise où flotte du mobilier de jardin.

Les sapeurs-pompiers craignent la reprise du vent, attendu encore plus fort en fin de semaine dans tous les départements du Sud-Est.

«Le travail d'aujourd'hui (mercredi) va être crucial parce que demain nous avons du vent. (...) je ne souhaite pas avoir plusieurs feux en attente dans le département si on a encore d'autres risques ailleurs. Donc il faut absolument qu'on travaille beaucoup sur ce feu-là», a souligné Eric Grohin.

Quelque 900 sapeurs-pompiers mobilisés

L'opération mobilise depuis mardi quelque 900 sapeurs-pompiers, 350 engins et 60 gendarmes, avec des renforts venus de différentes régions.

«Une grosse catastrophe», déplorait mardi soir une habitante rencontrée par l'AFP, Isabelle Scarica, qui faisait partie d'une cinquantaine de bénévoles mobilisés à Pontevès pour préparer des sandwiches.

Un autre feu virulent avait brûlé 200 hectares dans le Var et détruit des habitations entre dimanche et lundi près des Arcs-sur-Argens.

Forte sécheresse

Ces dernières semaines, les sapeurs-pompiers sont confrontés à des départs de feu quotidiens à travers toute la France. Aggravée par des canicules à répétition et une forte sécheresse, la saison des feux en 2026 a débuté plus tôt que d'ordinaire.

Depuis début 2026, près de 40'000 hectares ont été brûlés, soit «beaucoup plus que tout ce qui a été brûlé l'année dernière», selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Dans les Hautes-Alpes, un feu de végétation provoqué par un impact de foudre, il y a cinq jours, a parcouru 130 hectares dans le massif des Écrins, dans une zone inhabitée et «très difficilement accessible» surplombant deux communes: L'Argentière-la-Bessée et Freissinières.

Des chutes de roches compliquent la tâche des secours: une sapeur-pompier a été légèrement blessée par un rocher et un engin endommagé par un bloc de deux tonnes.

La Corse a également été touchée. Malgré neuf jours de lutte, un incendie dans le secteur de Corte progresse sur une superficie estimée à 260 hectares, selon les sapeurs-pompiers de Haute-Corse, qui ont mobilisé mardi quatre hélicoptères bombardiers d'eau.

Un autre incendie, dans la zone d'Albertacce, est lui «fixé» après avoir brûlé 284 hectares.