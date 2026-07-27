La pelle mécanique saisit le tronc et dans un craquement, arrache le pin pour aménager une bande arrasée, dépourvue de combustible: la lutte contre le mégafeu dans le sud-ouest de la France, provisoirement «stabilisé», s'est concentrée lundi sur les «coupes tactiques», avec au total 100 km de pare-feux.

Ces 24 dernières heures, ce sont plus de 22 km de pins qui ont été coupés par la filière bois, pour créer des pare-feux et des zones d'appui aux pompiers (archives).

A Marcheprime, en Gironde, près d'un foyer qui menace de reprendre avec la remontée des températures, les engins de chantier rasent la forêt sur des dizaines de mètres de large pour empêcher la progression des flammes. Les machines déracinent les troncs en un temps éclair, comme un jardinier arrachant les mauvaises herbes du potager.

Ces 24 dernières heures, ce sont plus de 22 km de pins qui ont été coupés par la filière bois, pour créer des pare-feux et des zones d'appui aux pompiers, relève Bruno Lafon, président de l'association Défense de la forêt contre les incendies (DFCI) de Gironde.

Supprimer le «combustible»

Soit une centaine de kilomètres au total depuis six jours que les sapeurs-pompiers luttent contre ce mégafeu parti de Saumos, dans l'ouest du département, qui a déjà ravagé 42'000 hectares, selon la préfecture.

«L'objectif, c'est ne plus donner de combustible au feu au cas où il arriverait», explique Bruno Lafon devant ce chantier d'abattage, d'empilement et de transport de pins, près des foyers encore actifs.

La météo de lundi, plus humide en fin de nuit et en début de matinée, a permis de stabiliser le feu, mais a aussi donné l'opportunité aux forestiers d'agir.

«Journée de bascule»

«Les forces se concentrent sur le traitement des lisières et les coupes tactiques (pare-feux) appuyés par les moyens aériens», a souligné la préfecture dans son point de situation de 14h00. Sont à l'oeuvre près de 200 engins, dont 78 abatteuses (coupe-arbres), 28 débroussailleurs et 15 bulldozers.

«On le fait aujourd'hui (lundi) parce que c'est une journée de bascule, plus calme», complète M. Lafon, qui est aussi maire de la ville de Biganos, évacuée depuis samedi soir. Il déplore au passage qu'il ait «fallu plus de 48 heures pour avoir une autorisation préfectorale de réquisition» pour intervenir sur ces parcelles privées.

Cet élu chargé de la protection de la forêt réclame, «depuis 20 ans» la création, bien en amont, de grands pare-feux, disséminés en «carrés de 3000 hectares partout dans la forêt». Selon lui, «il vaut mieux perdre 2000 hectares, que d'en brûler 40'000».

«Précipitation»

«Il va falloir prendre des décisions fortes pour qu'on oblige (les propriétaires) à faire cette structuration du massif dont nous avons besoin et que nous n'arrivons pas à faire», implore l'élu, également sylviculteur, rappelant qu'après le grand incendie mortel de la forêt des Landes de Gascogne en 1949, une taxe, toujours en vigueur, avait été créée pour financer les travaux de protection contre le feu.

Pour les représentants de la filière bois, il faudra à l'avenir anticiper plutôt que de travailler dans la «précipitation». «Il faut nous appeler. Prenez-nous au sérieux. On a les capacités et les connaissances pour créer des cordons de sécurité», implore Michel Bazin, de la fédération des entreprises de travaux forestiers, devant le chantier du pare-feu rapidement nettoyé au bulldozer.