Une première enveloppe d'aide de 300'000 euros, destinée à aider les collectivités affectées par le mégafeu en Gironde à réaliser des «travaux urgents», a été débloquée mercredi par la préfecture, qui a mis sur pied un «comité de pilotage» pour la reconstruction.

«Pour répondre aux premiers besoins identifiés dans les territoires touchés, la préfète a annoncé la mobilisation immédiate d'une enveloppe de 300'000 euros, financée sur une ligne budgétaire de la préfecture de la Gironde pour aider les collectivités dans leurs travaux urgents, que le ministère des collectivités locales abondera selon les besoins», a écrit la préfecture dans un communiqué.

Ce déblocage «constitue une première aide financière de l'État», a-t-elle ajouté.

La préfète Sophie Brocas a installé mercredi le comité de pilotage «consacré à la reconstruction et à l'accompagnement des territoires touchés», en présence des collectivités concernées et des maires de 23 communes contraintes à l'évacuation face à l'incendie, qui a ravagé 42'000 hectares, le plus vaste en superficie depuis 1949 en France.

Les élus ont pu évoquer leurs premières attentes: «relogement» des sinistrés, «sécurisation des pins menaçant de chuter» ou encore «réfection des routes», a souligné la préfecture.

Environ 240 habitations ont été détruites par les flammes, les trois-quarts sur la commune du Porge (3500 habitants), selon un bilan provisoire. Aucune perte humaine n'est à déplorer, ni aucun blessé civil.

Le comité de pilotage devra notamment recenser les bâtiments «détruits ou endommagés», sécuriser les secteurs dévastés en veillant à l'abattage «sans délai» des pins calcinés, ou encore rétablir les réseaux et accompagner les sinistrés.

Ce mégafeu, qui a ravagé une superficie correspondant à quatre fois celle de Paris et contraint à l'évacuation de plus de 220'000 personnes, a été déclaré mercredi «maîtrisé» par les autorités après avoir été fixé samedi, mais reste sous surveillance étroite pour éviter toute reprise.