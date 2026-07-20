Trois personnes ont été arrêtées lundi en Macédoine du Nord dans le cadre de l'enquête sur des milliers d'intoxications probablement dues à de l'eau contaminée, au moment où les températures dépassent les 35°C, a annoncé la police.

L'origine de la contamination serait la décision de la compagnie publique d'eau de la ville de pomper l'eau d'une rivière pour en alimenter le réseau municipal, afin de pallier une pénurie (image prétexte).

Depuis une semaine, plus de 3100 habitants de Gostivar, à environ 50 km au sud-ouest de la capitale Skopje, ont été soignés pour des troubles gastro-intestinaux, ont indiqué lundi les autorités, qui ont interdit l'utilisation de l'eau du réseau.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'origine de la contamination serait la décision de la compagnie publique d'eau de la ville de 32'000 habitant de pomper l'eau d'une rivière pour en alimenter le réseau municipal, afin de pallier une pénurie.

La directrice de cette société ainsi que deux employés ont été arrêtés, a indiqué la police dans un communiqué.

Epidémie déclarée

Les autorités locales ont déclaré dimanche l'épidémie, et les effectifs de l'hôpital municipal ont été renforcés. Quatre personnes ont été hospitalisées, selon le ministre de la Santé, Saso Klekovski.

Les premiers cas ont été signalés en début de semaine dernière, mais les autorités n'ont toujours pas dévoilé les résultats des analyses d'échantillons d'eau, indiquant attendre la levée d'un «embargo» par le parquet.

«Logiquement (...) l'eau est l'élément qui relie tous ces cas, ce qui devra être confirmé par les résultats des analyses», a toutefois avancé le ministre de la Santé en conférence de presse.

Le parquet a indiqué qu'il poursuivait son investigation, et qu'une «décision appropriée» serait prise «après la vérification de toutes les circonstances».

En attendant une amélioration, environ 50'000 litres d'eau en bouteille sont distribuées tous les jours aux habitants.