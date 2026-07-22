Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro doit comparaître mercredi devant un tribunal de New York, pour ce qui sera sa troisième apparition publique depuis sa spectaculaire capture par les Etats-Unis au début de l'année à Caracas.

Au cours de sa première comparution à New York, peu après sa capture, Nicolas Maduro s'était présenté comme «un prisonnier de guerre» (archives).

Détenu depuis le 3 janvier dans une prison de Brooklyn, l'ex-chef d'Etat doit être conduit devant un tribunal de Manhattan, où il est poursuivi pour trafic de drogue avec son épouse Cilia Flores.

Au cours de l'audience, les parties ont l'intention de demander à fixer la date du début de leur procès à juin 2027, selon un courrier adressé mardi au juge fédéral chargé de l'affaire, Alvin Hellerstein, par le procureur Jay Clayton.

Enlevé lors d'une spectaculaire opération militaire de l'armée américaine, impliquant quelque 150 avions et hélicoptères en plus de troupes au sol, Nicolas Maduro, 63 ans, est poursuivi aux Etats-Unis pour quatre chefs d'accusation, dont narcoterrorisme. Son épouse, 69 ans, fait face à trois chefs d'accusation. Les deux nient les faits qui leur sont reprochés.

Après un bras de fer avec le gouvernement américain, celui-ci a finalement donné son feu vert pour que le Venezuela paye leurs frais d'avocats, ce que l'administration a d'abord empêché en mettant en avant les sanctions internationales pesant sur le pays.

Au cours de sa première comparution à New York, peu après sa capture, Nicolas Maduro s'était présenté comme «un prisonnier de guerre».

Outre la procédure pénale qui vise l'ancien président, les familles de cinq jeunes hommes tués au Venezuela ont engagé une action en justice au civil contre lui début juillet, l'accusant d'avoir ordonné leurs exécutions dans le cadre d'un schéma plus large de violences d'Etat.

Depuis son départ, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a pris le pouvoir et gouverne sous pression de Washington, qui affirme être aux commandes du pays pétrolier.