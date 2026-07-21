La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a appelé mardi à rechercher «la vérité jusqu'au bout» après la mort dimanche à Bologne (nord) d'un Marocain plaqué au sol lors d'une arrestation, un drame qui a provoqué colère et indignation.

«Impératif que les responsabilités soient établies» Marocain mort lors d'une arrestation en Italie : Meloni exige la vérité

«Il est impératif que les éventuelles responsabilités soient établies avec la plus grande rigueur concernant le décès d'Abderrahim Fakir. La vérité doit être recherchée jusqu'au bout, sans préjugés ni complaisance pour quiconque», a écrit la première ministre sur X.

Une enquête a été ouverte lundi après la mort de cet homme de 42 ans arrivé en Italie à l'âge de cinq ans, décédé après avoir subi un plaquage ventral plusieurs minutes durant.

Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile.



Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno.



Ma nulla può giustificare la violenza… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 21, 2026

«A l'aide, à l'aide!», lance à plusieurs reprises Abderrahim Fakir sur des images prises par un riverain, tandis que deux policiers l'immobilisent au sol sous le regard de plusieurs secouristes.

La victime, gémissante, apparaît ensuite inerte, visage contre l'asphalte, pendant que les policiers lui lient pieds et poings. L'un d'eux finit par lui taper sur l'épaule pour vérifier s'il est toujours conscient.

Manifestation heurtée

Les deux policiers et quatre secouristes présents au moment de l'arrestation sont visés par l'enquête ouverte par le procureur de Bologne, qui a ordonné une autopsie et doit analyser les images des deux caméras d'intervention des policiers.

La police a indiqué être intervenue après que des riverains eurent signalé un homme en proie «à une violente colère».

Une manifestation a réuni plusieurs milliers de personnes lundi soir dans le centre de Bologne, selon des images de médias locaux. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre, faisant au moins onze blessés, selon ces mêmes médias.

Le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a appelé à attendre les conclusions de l'enquête, affirmant au quotidien Il Messaggero que «personne n'est au-dessus des lois».