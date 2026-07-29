Le chef triplement étoilé Gérald Passedat a été «légèrement» blessé par un homme armé d'un couteau qui lui a dérobé une montre de luxe mardi soir à Marseille, dans le sud de la France, a-t-on appris mercredi de source policière.

Pour sa montre Marseille: le chef triplement étoilé Gérald Passedat attaqué au couteau

Le chef de l'établissement «le Petit Nice» - trois étoiles au guide Michelin - s'est fait agresser peu avant minuit en rentrant chez lui, dans un quartier central où se trouve également son restaurant.

L'agresseur armé d'un couteau lui a dérobé une montre estimée à 58.000 euros et l'a «légèrement» blessé au cou avant de prendre la fuite, selon la source policière.

Posé sur les roches de l'anse de Maldormé au bord de la Méditerranée, le Petit Nice est le premier restaurant marseillais à avoir décroché, en 2007, les trois étoiles du célèbre Guide Michelin.