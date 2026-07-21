Dans l'interview estivale accordée à la chaîne ZDF, le chancelier allemand Friedrich Merz défend sa ligne dure et cite la Suisse comme modèle. Mais son calcul des 200 heures ne reflète qu'une partie de la vérité.

C'est flatteur, mais... «Les Suisses travaillent 200 heures de plus que les Allemands» – Merz un peu large sur les chiffres

Le chancelier allemand Friedrich Merz (CDU) n'avait pas de quoi rire dimanche lors de l'interview estivale diffusée sur la chaîne ZDF. La journaliste Diana Zimmermann l'a notamment interrogé sur la démission du chef de groupe parlementaire Jens Spahn et sur le reproche selon lequel son gouvernement perdrait en crédibilité.

Merz, qui est actuellement en perte de vitesse dans les sondages, s'est montré combatif: il estime que ses erreurs résident avant tout dans sa communication et non dans ses décisions.

Le chancelier s'est montré particulièrement clair lorsqu'il a été interrogé sur la productivité des Allemands. «Les Suisses travaillent 200 heures de plus que les Allemands», a déclaré M. Merz lors de l'interview. Il a rejeté le reproche selon lequel il accuserait les gens de paresse: «Je n'ai jamais accusé personne de paresse personnelle». Ce qui l’intéresse, ce sont les heures de travail effectuées à l’échelle de l’économie dans son ensemble et la productivité insuffisante.

Le chiffre selon lequel nous, les Suisses, travaillerions 200 heures de plus que nos voisins germaniques n'est pas nouveau. Dès le mois d'avril, le ministre-président du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann, l'avait déjà évoqué dans une interview accordée à « Blick » : «Il faut des gains de productivité. Nous devons à nouveau nous retrousser les manches. Les Suisses travaillent 200 heures de plus par an que les Allemands. Et pourtant, les Suisses ont aussi des vacances et du temps libre».

«Les Suisses travaillent 200 heures de plus que les Allemands.» Friedrich Merz Chancelier fédéral allemand

Même si Kretschmann est considéré comme un fin connaisseur de la Suisse et que les éloges du chancelier allemand flatteraient l'âme helvétique, une vérification des faits réalisée par la ZDF relativise ce calcul simpliste et précise de manière alambiquée que ce chiffre ne reflète pas «la situation globale en matière de temps de travail».

Ne pas tenir compte des employés à temps partiel

Selon l'Office fédéral de la statistique, les salariés à temps plein en Suisse travaillaient en moyenne 42,5 heures par semaine en 2025, contre seulement 38,4 en Allemagne. Sur une année, cela représente effectivement un écart d'environ 200 heures.

Toutefois, si l'on prend en compte l'ensemble des salariés, cet écart diminue, selon l'Office fédéral allemand de la statistique, cet écart se réduit à moins d'une heure par semaine: 35,1 heures en Suisse contre 34,2 en Allemagne.

La raison: en Suisse, le nombre de personnes travaillant à temps partiel est nettement plus élevé qu'en Allemagne. De plus, l'âge de la retraite en Suisse, fixé à 65 ans, est inférieur à celui de l'Allemagne; il est même encore plus bas pour les femmes nées avant 1964. Et le temps de travail à lui seul ne dit de toute façon pas grand-chose sur la puissance économique d’un pays: en 2024, les pays européens en tête en termes d’heures hebdomadaires étaient la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie.

La Suisse, un modèle à suivre ? Une étude met en garde contre cette idée

L'Institut des sciences économiques et sociales (WSI) de la Fondation Hans-Böckler, proche des syndicats, met également en garde dans une étude contre le fait de présenter la culture suisse du temps de travail comme un modèle pour l’Allemagne. Les auteures, Bettina Kohlrausch et Noémie Zurlinden, soulignent notamment la norme suisse élevée en matière de temps de travail à temps plein, qui s’élève en moyenne à 41,7 heures par semaine. Leur conclusion: «Une norme élevée en matière de temps de travail à temps plein entraîne une forte proportion de salariés à temps partiel».

La raison en est la suivante: comme les femmes continuent d'assumer la majeure partie de la garde des enfants, des soins aux proches et des tâches ménagères, elles se tournent plus souvent vers des emplois à temps partiel lorsqu'elles ont un temps de travail plus long. Les femmes ne travaillent donc pas nécessairement moins. Elles effectuent simplement une plus grande partie de leur travail sans être rémunérées.

Les auteures de l'étude s'opposent donc à une «flexibilisation» accrue du temps de travail en Allemagne. Elles estiment qu'il faudrait plutôt favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, développer les structures d'accueil des enfants et les services de soins, et assurer une répartition plus équitable des tâches domestiques entre les sexes.

À cela s'ajoutent des conséquences sur la santé : en Suisse, les salariés travailleraient plus souvent pendant leur temps libre et ne respecteraient donc pas toujours les temps de repos obligatoires. Or, les longues journées de travail augmentent le risque de stress et d'accidents du travail.