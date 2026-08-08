À Milan, deux couples espéraient avoir un enfant grâce à la médecine. Cependant, une erreur s'est produite le jour de l'insémination artificielle à l'hôpital.

Les noms de des patientes ont été mélangés avant l'intervention (image d'illustration).

Par erreur, un embryon qui n'était pas le bon a été implanté chez une femme en Italie lors d'une insémination artificielle. L'erreur s'est produite le mois dernier dans un hôpital de Milan, où deux couples attendaient que les deux femmes se voient implanter un ovule fécondé en laboratoire.

D’après un article du quotidien «La Repubblica», c’est à la femme qui devait passer en premier qu’on a implanté par erreur un embryon du deuxième couple. Apparemment, on a confondu les noms des deux femmes.

Suite à cet incident, toutes les interventions de ce type dans l'établissement hospitalier sont désormais temporairement suspendues sur ordre des autorités sanitaires. Elles ne reprendront qu’après une enquête approfondie visant à déterminer comment cette erreur a pu se produire.

Erreur réalisée après huit minutes

L'erreur s'est produite dans la matinée du 23 juillet : deux couples, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants naturellement, avaient des rendez-vous l'un après l'autre à la clinique. D'après un premier rapport d'enquête cité par «La Repubblica», peu après 11 heures, un embryon a été implanté comme prévu chez la première femme – mais pas le sien, celui du second couple.

D’après le rapport, l’erreur a été repérée dès huit minutes plus tard, car l’une des deux biologistes impliquées a revérifié le nom.

En accord avec le couple, il a alors été décidé d’aspirer l’embryon implanté par erreur, précise le rapport. L’embryon du premier couple, qui n’avait pas été utilisé, a été remis en conservation. L’autre couple s’est vu transférer le jour même un deuxième embryon.

Au début, les médecins ne t’ont rien dit de cette erreur. Ils ont justifié ça en disant qu’ils voulaient éviter «un stress émotionnel et psychologique pendant les jours où l’implantation de l’embryon pourrait avoir lieu». Entre-temps, ce couple a aussi été mis au courant.