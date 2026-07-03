Le déroulé de l'attaque contre un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco «semble indiquer que la personne ayant posé l'engin explosif n'a pas agi seule», a déclaré le procureur adjoint de la principauté. Le principal suspect est une «femme grimée en homme».

La suspecte est une Ukrainienne dont le «dernier domicile connu» est en Allemagne. Elle aurait pris la fuite via la France puis l'Italie dans une voiture de location, a précisé vendredi Morgan Raymond lors d'une brève conférence de presse.

Selon les agences de presse italiennes ansa et adnkronos, citant des sources bien informées, la femme aurait franchi la frontière italienne le jour même de l'attentat. Conduisant une voiture immatriculée en Allemagne, elle se serait ensuite directement rendue en Suisse.

Visage dissimulé

Lundi soir, une personne a déposé un colis à l'entrée d'un petit immeuble de la principauté de Monaco, dans un quartier directement frontalier du territoire français. Peu après, un engin explosif s'est déclenché au moment où rentraient trois habitants de l'immeuble, un couple et un adolescent de 13 ans, qui ont été grièvement blessés.

Une photo de vidéosurveillance supposée montrer un suspect de l'attaque a circulé. On y voit une personne que la plupart des gens ont pris pour un homme, le visage en grande partie dissimulé par un bob noir, portant un pantalon clair et un haut noir.

Mais une «exploitation plus large de la vidéosurveillance urbaine» et le témoignage d'une personne entrée en contact avec la suspecte ont permis d'"orienter les recherches vers une personne de sexe féminin», qui aurait effectué plusieurs repérages les jours précédents l'explosion et «qui se serait grimée en homme», a précisé M. Raymond.

Les autorités monégasques se refusent toujours à confirmer l'identité des victimes, mais selon des sources concordantes l'attaque a visé Vadim Ermolaev, 58 ans, richissime homme d'affaires originaire d'Ukraine et désormais de nationalité chypriote, ainsi que sa compagne et son fils.

Ce dernier a été admis en urgence relative à l'hôpital pour enfants Lenval de Nice, tandis que les deux adultes, dont le pronostic vital était engagé, ont été conduits au CHU de Nice. Mercredi, l'homme n'était plus entre la vie et la mort mais l'état de la femme n'était pas stabilisé.

Sanctions en Ukraine

Résidant à Monaco depuis au moins 2021, Vadim Ermolaev fait l'objet depuis décembre 2023 de sanctions en Ukraine pour ses activités commerciales en Crimée, annexée par la Russie.

Cette tentative d'assassinat est un coup de tonnerre pour Monaco, micro-Etat méditerranéen ultrasécurisé de 2 km2 et d'à peine 40'000 habitants, une population internationale et souvent très aisée.