Jérôme Barella, principal suspect dans l'affaire Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, est entendu mercredi à Agen par un juge d'instruction qui devra statuer sur une nouvelle mise en examen pour meurtre et viol.

Entendu par la justice Mort de Lyhanna: l’étau judiciaire se resserre autour de Jérôme Barella

Cet intérimaire de 41 ans, interpellé par les gendarmes le lendemain de la disparition de la collégienne fin mai, avait dans un premier temps été mis en examen pour «enlèvement et séquestration» à la suite de sa garde à vue.

Après l'autopsie du corps de Lyhanna, dont les résultats ont été connus le 24 juin, le procureur d'Agen Olivier Naboulet avait demandé sa mise en examen «pour meurtre et viol sur mineure de quinze ans» dans le cadre d'un réquisitoire supplétif.

Vers 09h15, un convoi composé d'un fourgon et de plusieurs voitures de police et gendarmerie a pénétré dans l'enceinte du palais de justice d'Agen, a constaté un journaliste de l'AFP.

Perquisition

La convocation devant le juge d'instruction révélée par BFMTV-RMC intervient après une perquisition, le 6 juillet au domicile de Jérôme Barella dans le village de Montestruc-sur-Gers, menée par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse.

Jointe par l'AFP, Sandra Vazquez, avocate de Jérôme Barella, a répondu qu'elle ne ferait «aucun commentaire». Après sa mise en examen le 1er juin, M. Barella a été placé en détention provisoire. Depuis lors, il est incarcéré à la prison de Mont-de-Marsan, à l'isolement. Les faits se sont déroulés dans le Gers, mais le parquet d'Auch a transmis le dossier au pôle criminel du tribunal judiciaire d'Agen.

L'enquête a débuté le vendredi 29 mai quand les parents de Lyhanna ont signalé sa disparition. Elle a été vue pour la dernière fois ce jour-là, en train de monter dans la voiture de Jérôme Barella, à la sortie de son collège à Fleurance, dans le Gers.

Un vaste dispositif de recherches a été mis en oeuvre par la gendarmerie dans les environs de Fleurance. Le corps de l'enfant a finalement été retrouvé le 4 juin dans un silo agricole désaffecté situé dans un village voisin, un site dans lequel Jérôme Barella avait travaillé.

L'autopsie n'a pas permis de déterminer «avec certitude», selon le parquet d'Agen, la cause du décès de la fillette, mais a permis d'établir que Lyhanna a été violée. La mort de Lyhanna a provoqué un émoi considérable et déclenché une vague de colère et d'émotion.

Le principal suspect n'avait jamais été interpellé ou convoqué malgré plusieurs plaintes et signalements pour des violences sexuelles sur d'autres enfants.

L'affaire Lyhanna a révélé des dysfonctionnements des services d'enquête, notamment lors du traitement d'une plainte déposée en août 2025 par la mère de Rosa, une enfant également âgée de 11 ans accusant Jérôme Barella de viols répétés.

Diligenté après la mort de Lyhanna, un pré-rapport d'une mission d'inspection dévoilé le 22 juin évoque «des défaillances de suivi, de coordination et de pilotage» de l'enquête.

Partout en France, des citoyens se sont mobilisés devant les tribunaux contre les violences sexuelles à l'appel d'associations féministes et de défense des enfants.

Le 4 juillet, des milliers de manifestants, dont de nombreuses familles avec enfants, se sont à nouveau rassemblés partout en France, réclamant au gouvernement une loi globale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants.

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