Une enquête a été ouverte après le décès par défenestration d'une femme dont le compagnon a été placé en garde à vue avant d'être libéré, a-t-on appris samedi de source policière et auprès du procureur de Nancy.

Les investigations se poursuivent et une autopsie va être réalisée (image prétexte).

France Morte défenestrée : son compagnon en garde à vue avant d'être libéré

La victime avait été prise en charge par les secours vendredi après-midi après une chute du 4e étage de son domicile, selon une source policière,.

Les pompiers ont indiqué à l'AFP avoir secouru une femme de 60 ans, qui se trouvait en arrêt cardiorespiratoire et polytraumatisée après une défenestration d'un foyer Adoma situé à Nancy. Elle a pu être ranimée, puis a été transportée à l'hôpital où elle est finalement décédée.

Selon la source policière, son compagnon, connu pour des faits de violences conjugales, a été interpellé et placé en garde à vue.

Le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste a confirmé à l'AFP ce décès «dont les circonstances restent à élucider».

Le compagnon de la victime a été placé en garde à vue, mesure qui a été levée samedi après-midi, a précisé le procureur. Les investigations se poursuivent et une autopsie va être réalisée.