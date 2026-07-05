Avec le FP-5 Flamingo, Kiev a déjà son propre missile de croisière dans son arsenal – et voilà que Moscou annonce avoir intercepté un missile balistique ukrainien à haute altitude au-dessus de la capitale. Les blogueurs militaires pensent que c'est le FP-9, actuellement en cours de développement, qui est à l'origine de cet incident.

Une fois ses essais terminés cet été ou cet automne, le FP-9 de Fire Point devrait être capable d'atteindre Moscou à près de 8 000 km/h.

S'agissait-il du FP-9 ? Moscou affirme avoir abattu pour la première fois un missile balistique ukrainien

Le ministère russe de la Défense a annoncé le 2 juillet que les forces armées avaient intercepté pour la première fois un « missile opérationnel-tactique à longue portée » de l'adversaire, comme le rapporte « Bloomberg ».

Moscou n’a toutefois pas précisé où le missile avait été intercepté ni de quel type il s’agissait. L’agence de presse Interfax, elle aussi, se contente de parler le 1er juillet d’un « missile opérationnel-tactique à longue portée » sans donner plus de détails.

Le blogueur russe Militär-Informant fait le lien avec un événement du 30 juin, lorsqu’un système de défense aérienne S-300 aurait touché une cible à haute altitude au-dessus de Moscou, écrit le Russe sur Telegram : « On ne peut pas exclure qu’il s’agisse de la destruction d’un missile balistique ukrainien. »

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La chaîne Telegram « Responsable de la sécurité biélorusse » ajoute qu’il doit s’agir d’un produit national de l’adversaire: « Personne n’a livré ce genre de missiles à Kiev et ne le ferait probablement pas non plus. On suppose qu’il s’agissait d’un essai du missile ukrainien FP-9. »

Le cofondateur s’explique et dément

Kiev n’a pas pris position sur la question. En revanche, Denys Shtilerman, lui, s’est exprimé : le cofondateur et concepteur en chef de Fire Point développe des drones et des missiles pour les forces armées de Kiev et s’est confié le 9 mars, dans une interview accordée à Armee-TV, au sujet de ce mystérieux FP-9.

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À l’époque, Shtilerman avait déclaré que son équipe était en train de finaliser le système de propulsion du missile, qui devait être testé cet été. Selon lui, le FP-9 a une portée de 850 kilomètres et une vitesse de 2 200 mètres par seconde, ce qui correspond à près de 8 000 km/h.

194 drones hit Moscow today - the largest attack of the war on the Russian capital. Oil refinery struck for the second time this week. In Paris, Ukraine's FP-9 missile - 855 km range - was on display at Eurosatory. Not yet deployed.



[image or embed] — Meanwhile in Ukraine (@meanwhileua.bsky.social) 18. Juni 2026 um 22:23

De plus, le FP-9 serait capable de transporter 800 kilogrammes d’explosifs jusqu’à sa cible, qu’il pourrait frapper avec une précision de 20 mètres. Son interception est compliquée non seulement par la vitesse élevée du missile, mais aussi par son altitude : il volerait apparemment jusqu’à 70 kilomètres d’altitude.

Maquette du FP-9. Fire Point

Entre-temps, Shtilerman a démenti que le tir au-dessus de Moscou ait un rapport avec le FP-9 : y aurait-il peut-être d’autres missiles balistiques en cours de développement en Ukraine ?

L'ascension fulgurante de Fire Point

Dès février, Fire Point avait testé un missile balistique baptisé FP-7. Il serait capable de transporter une ogive de 150 kilogrammes jusqu'à 200 kilomètres – à une vitesse de 5 400 km/h.

Maquette du FP-7. Fire Point

Une maquette du FP-9 a été présentée pour la première fois au public en avril lors d’un salon de l’armement à Rzeszów, en Pologne. Elle mesure 9,5 mètres de long et a un diamètre de 1,1 mètre. Dès que les essais seront terminés, le FP-9 s’envolera pour Moscou, promet Shtilerman.

Fire Point s’est rapidement imposé sur le marché des drones et des missiles: les drones kamikazes FP-1 et FP-2 ont fait leurs preuves au front. Le FP-5 Flamingo, après quelques difficultés de démarrage, a récemment été utilisé avec succès à plusieurs reprises.

Si Fire Point parvenait désormais à doter Kiev de missiles balistiques ultra-rapides et volant à haute altitude, difficiles à intercepter, cela poserait potentiellement de gros problèmes à Moscou et à sa défense antiaérienne déjà affaiblie.











