La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en visite mardi à Vilnius a fait porter la responsabilité des récentes alertes aux drones dans les Etats baltes sur la Russie, l'accusant de chercher à «déstabiliser les sociétés démocratiques» de l'UE.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’exprime aux côtés du président letton Edgars Rinkēvičs lors d’une rencontre avec les dirigeants baltes consacrée à la sécurité régionale, le 26 mai 2026 à Vilnius.

Alertes aux drones dans les Etats baltes Moscou cherche à «déstabiliser» les démocraties européennes, dénonce Von der Leyen

«Des alertes aériennes, des familles réfugiées dans des abris, des écoles fermées, des transports suspendus. Telle est la réalité sur la frontière orientale de l'Europe en 2026», a déclaré Mme von der Leyen en présence des présidents lituanien, letton et estonien.

«Ce ne sont pas des incidents isolés, c'est une stratégie délibérée de la Russie qui cherche à déstabiliser nos sociétés démocratiques. Mais tout comme sur les champs de bataille en Ukraine, la Russie y échoue», a-t-elle ajouté lors d'un point presse.

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