Deux personnes ont reçu des coups de couteau à New York par un homme qui a crié «Allah Akbar» (Dieu est le plus grand) au moment des faits, selon la cheffe de la police de la ville. L'homme a été appréhendé.

Selon les déclarations des victimes et de témoins, l'assaillant a crié «Allah Akbar» lors des deux attaques à New York (cliché symbolique/Keystone archives).

Les deux victimes, qui ont fait l'objet de deux attaques séparées à Manhattan, sont «un homme asiatique et un homme juif», a précisé Jessica Tisch, qui a ajouté sur le réseau social X qu'ils ont été transportés à l'hôpital et que «leurs jours ne sont pas en danger».

La police de New York (NYPD) a arrêté le suspect, désigné comme Raul Morales, 51 ans. «Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir le mobile, mais, selon les déclarations des victimes et de témoins, Morales a crié 'Allah Akbar' lors des deux attaques. Le NYPD évalue actuellement si les faits peuvent être qualifiés de crime de haine», poursuit-elle

«Si l'auteur n'avait jusqu'à présent aucun antécédent connu de troubles psychiatriques dans les fichiers du NYPD, les premiers éléments de l'enquête laissent penser que des problèmes de santé mentale pourraient avoir joué un rôle», ajoute Jessica Tisch.

«Ces attaques haineuses et odieuses n'ont pas leur place dans notre ville», a réagi sur X le maire de la ville Zohran Mamdani.