Plusieurs rues du centre de Manhattan, à New York, ont été évacuées en pleine heure de pointe mardi matin après un affaissement dans un gratte-ciel en rénovation. L'incident n'a pas fait de blessé.

Le promoteur immobilier a affirmé de son côté que «le bâtiment en entier ne risque pas de s'effondrer».

«Deux colonnes porteuses se sont déformées, en plus de multiples fissures et de planchers affaissés. Le bâtiment demeure instable. Depuis notre arrivée sur les lieux, nous avons constaté de nouveaux mouvements sur l'une des colonnes fragilisées», a déclaré le maire de la ville Zohran Mamdani.

«C'est une situation extrêmement grave. Je suis reconnaissant de pouvoir annoncer qu'il n'y a eu aucun blessé jusqu'à présent et que tous les ouvriers ont été localisés», a-t-il ajouté, précisant que des ingénieurs travaillent à des plans pour renforcer l'édifice.

Le promoteur immobilier a affirmé de son côté que «le bâtiment en entier ne risque pas de s'effondrer», s'appuyant sur les remarques du porte-parole des pompiers de New York. «Nous voulons confirmer que la zone concernée est une petite section de l'un des deux bâtiments du site», a soutenu Metroloft.

NEW: A Manhattan office building has been evacuated after support columns buckled, causing four floors to sag and raising fears of a possible collapse.



No injuries have been reported, but emergency crews cleared the building and shut down surrounding streets in one of New York… pic.twitter.com/ckQfkeoNK1 — Fox News (@FoxNews) July 7, 2026

Tour de 37 étages

Située près de la gare de Grand Central et du siège de l'ONU, cette tour de 37 étages, ancien siège du géant pharmaceutique Pfizer, est convertie en appartements de luxe dans le cadre d'un vaste projet de réaménagement.

Les pompiers ont été alertés après des chutes de briques, ont-ils précisé dans un communiqué. «À leur arrivée, les équipes ont constaté que deux colonnes s'étaient déformées aux 21e et 22e étages. Les planchers se sont affaissés entre les 21e et 26e étages».

Des vidéos partagées par des ouvriers semblent montrer des colonnes déformées à l'intérieur du site.

New York City’s largest office-to-residential conversion project came to an abrupt and frightening halt on Tuesday morning as beams supporting middle floors of the former Pfizer headquarters buckled: https://t.co/UqLJuC4LZN pic.twitter.com/iOpvPt0bS0 — Gothamist (@Gothamist) July 7, 2026

Des hôtels, commerces et appartements voisins ont été évacués et des rues ont été fermées, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon ses promoteurs, ce projet immobilier de près de 120'000 m2, dont l'achèvement est prévu pour début 2027, doit permettre de mettre sur le marché de la location quelque 1600 appartements. Il s'agit de la plus grande conversion de bureaux en logements jamais réalisée à New York.