Donald Trump a déclaré jeudi au Financial Times qu'il n'était «pas sûr» d'accorder son feu vert à l'Ukraine pour produire des missiles intercepteurs sol-air Patriot, vitaux pour la défense anti-aérienne de Kiev.

«Nous regardons ça», a dit le président américain dans une interview téléphonique au FT. «C'est un armement vraiment extraordinaire et (...) nous devons être un petit peu prudents à qui nous accordons une licence. Nous n'accordons pas vraiment de licences pour l'équipement», a-t-il ajouté.

En visite mardi à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré avoir «discuté de licences pour la production d'intercepteurs Patriot» avec Donald Trump durant leur entretien à huis clos à la Maison Blanche. Début juillet, le président américain avait fait part de sa volonté d'autoriser l'Ukraine à produire ces missiles sol-air.

La défense contre les missiles balistiques, particulièrement difficiles à intercepter, est la «priorité absolue» pour Kiev, alors que la Russie intensifie ses frappes sur l'Ukraine. Seuls les systèmes américains Patriot sont capables de les abattre, mais l'Ukraine manque cruellement des missiles intercepteurs PAC-3. Une pénurie qui s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis avec Israël contre l'Iran en février.