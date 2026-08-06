Le musée de l'ex-président français Jacques Chirac en Corrèze dans le sud-ouest, déjà ciblé par un braquage puis un cambriolage en octobre 2025, a subi un nouveau «vol avec effraction» dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé le parquet sans préciser le butin.

«Le vol porte sur différents objets de collection», a fait savoir dans un communiqué le procureur François Tessier, sans préciser leur nature.

Selon le quotidien régional La Montagne, une vitre de la porte d'entrée principale a été brisée.

«Le musée est fermé temporairement. Merci de votre compréhension», pouvait-on lire jeudi sur le site internet de cette institution culturelle, propriété du conseil départemental de la Corrèze.

Le 12 octobre 2025, quatre hommes avaient été interpellés quelques heures après le vol à main armée d'argent liquide dans la caisse du musée et d'au moins une montre de collection. Puis, dans la nuit du 13 au 14 octobre, le musée avait été cambriolé et des montres de collection et bijoux subtilisés, pour un montant évalué «à plus d'un million d'euros» selon le parquet.

Cadeaux diplomatiques

Des travaux de sécurisation ont été réalisés au printemps avec l'installation de davantage de caméras de sécurité, selon La Montagne.

Ouvert en décembre 2000, le musée Jacques Chirac, situé dans la petite commune de Sarran, conserve quelque 5000 cadeaux diplomatiques offerts à l'ancien président entre 1995 et 2007, et dont il avait ensuite fait don au conseil départemental.

Des objets personnels et 40 cadeaux offerts aux autres présidents français depuis 1958, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, sont également exposés dans la «Galerie présidentielle» ouverte en 2024. Parmi eux, un collier et un bracelet Akan de Côte d'Ivoire, un coffret en albâtre d'Inde ou encore des panthères en bronze du Bénin.

Le musée avait déjà subi un vol en novembre 2011: un faucon en or jaune serti de diamants, offert par l'Arabie saoudite à Jacques Chirac, avait alors été dérobé et n'a jamais été retrouvé depuis. La valeur de cet objet était estimée à environ 150'000 euros.