Dimanche soir, un violent incendie s'est déclaré au château de Divonne-les-Bains, à la frontière suisse. Des pompiers genevois et vaudois ont été appelés en renfort.

Dimanche 28 juin, vers 18 h 40, un important incendie a ravagé le château de Divonne-les-Bains (Ain) à proximité de la frontière suisse. 70 pompiers ont été mobilisés. (Ville de Divonne-les-bains) pic.twitter.com/3Nbb6rxSCQ

«C'est un désastre» Incendie au château de Divonne-les-Bains, des pompiers suisses mobilisés

Dix ans après un premier sinistre, le château de Divonne-les-Bains a de nouveau été la proie des flammes ce dimanche 28 juin.

Selon «Le Dauphiné Libéré», le feu «a pris dans le bâtiment principal» de cet édifice datant des XVIIIe et XIXe siècles. «Les flammes se sont très vite propagées à l'ensemble du bâtiment», a expliqué à «La Côte» Thibaut Niderlender, colonel du corps des sapeurs-pompiers du Département de l'Ain.

Plus d'une soixantaine de pompiers, dont des équipes de Nyon et de Genève, ainsi qu'une trentaine d'engins, ont été mobilisés pour venir à bout de l'incendie.

«A titre d'exemple, des volets qui avaient résisté la première fois sont partis en fumée aujourd'hui. Pour nous, c'est un désastre, nous travaillions depuis longtemps afin d'aider le propriétaire à redonner vie à cet édifice», a regretté Vincent Scattolin, le maire de la ville thermale, dans les colonnes de «La Côte».

Ce lundi matin, le feu était totalement maîtrisé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine du sinistre.

Sur ses réseaux sociaux, la Ville a tenu à adresser «un grand merci à Carrefour City Divonne-les-Bains, qui a exceptionnellement ouvert son magasin pour fournir de l'eau aux sapeurs-pompiers engagés sur l'intervention.»

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Des images de l'incendie de janvier 2017