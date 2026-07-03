Un homme s'est immolé par le feu jeudi devant le siège des Nations unies à New York. Il est décédé des suites de ses blessures, a indiqué la police de la ville.

Un homme s'est immolé par le feu jeudi devant le siège des Nations unies à New York. (image d'illustration)

«Incident tragique et effroyable» Un homme s'immole par le feu et meurt devant les Nations unies à New York

La police de New York a indiqué à l'AFP avoir reçu un appel à 18h32 (00h32 en Suisse, vendredi) signalant qu'un homme s'était immolé par le feu à proximité du siège des Nations unies.

«Son décès a été constaté à l'hôpital Bellevue» de Manhattan, a précisé la police, qui a ouvert une enquête.

Elle n'a communiqué aucun motif pour cet acte, mais le New York Post a rapporté que l'homme avait un drapeau tibétain au moment des faits.

Tencho Gyatso, président de l'ONG Campagne internationale pour le Tibet, a identifié le défunt comme étant Lobga Rangzen, «un défenseur infatigable du Tibet qui se consacrait à sensibiliser pacifiquement l'opinion publique à la crise des droits humains au Tibet».

«Nous sommes attristés par cet incident tragique et effroyable et nous présentons nos condoléances à sa famille», a indiqué dans un communiqué à l'AFP le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

M. Gyatso a précisé que M. Rangzen avait vivement dénoncé une nouvelle loi sur «l'unité ethnique» adoptée par la Chine. Elle vise officiellement à forger une identité nationale «partagée» entre groupes ethniques et à «renforcer la cohésion» du pays, notamment en officialisant des politiques destinées à promouvoir le mandarin comme «langue commune nationale».

Le texte criminalise le fait de se livrer à des «activités terroristes violentes, des activités de séparatisme ethnique, ou des activités d'extrémisme religieux».

La Chine reconnaît officiellement 55 minorités ethniques sur son territoire, mais les politiques gouvernementales ont déjà fait du mandarin la langue d'enseignement dans certaines régions à forte population minoritaire, comme le Tibet.

Or, les défenseurs des droits humains estiment que cette nouvelle loi a été rédigée pour fournir une couverture légale aux politiques d'assimilation forcée des minorités au bénéfice de la majorité Han.

Le Tibet a été envahi en 1950 par les troupes chinoises, qui en ont fait une province de Chine.

Le Dalaï Lama, 90 ans, est installé en Inde depuis sa fuite de Lhassa, la capitale tibétaine, après l'écrasement d'un soulèvement par les troupes chinoises en 1959.

La politique de «voie médiane» défendue de longue date par le chef de la communauté spirituelle tibétaine vise l'autonomie et un «règlement du conflit sino-tibétain par la non-violence, le dialogue et le bénéfice mutuel».