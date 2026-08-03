Situé dans le massif de Belledonne dans les Alpes françaises, le lac Achard voit une multitude de visiteurs affluer sur ses rives à la belle saison. Afin de préserver cet endroit unique, la commune de Chamrousse a décidé de prendre les devants.

Perché à 1917 mètres d’altitude, le site du Lac Achard rappelle les décors majestueux des montagnes rocheuses canadiennes. Consciente de l’atout qu’il pouvait représenter, la station de Chamrousse n’a pas hésité à utiliser ce lac comme carte postale de la commune. Un pari gagnant pour la bourgade iséroise puisque près de 100’000 visiteurs viennent chaque année admirer la beauté de ce lieu idyllique. Facile d’accès et proche du bassin grenoblois, le lac Achard bénéficie aussi d’une position géographique idéale.

Mais ce succès n’a pas que des effets positifs pour la station qui a décidé d’instaurer plusieurs mesures pour juguler l’affluence des touristes dans le but de préserver au mieux ce territoire. «Nous avons mis en place des cordes parce que nous avons des secteurs de tourbière extrêmement fragiles au piétinement. Le but étant d’empêcher les gens de pénétrer dans ces endroits afin de voir aussi si leur régénération est possible», expose Lola Bonnet, chargée de mission Environnement pour la mairie de Chamrousse.

Garde-vert

Ces mesures sont complétées par la présence d’un garde-vert de juin à septembre. Embauché par la commune, son travail consiste à aller à la rencontre des usagers du secteur et de leur expliquer la réglementation en vigueur. Il doit aussi les sensibiliser aux bonnes pratiques qu’il faut adopter en montagne. «Aujourd’hui, nous avons un public très varié au Lac Achard. Il y a des gens de la région qui ont l’habitude d’aller en montagne et qui savent se comporter dans des milieux comme celui-ci. Cependant, nous avons également des néophytes qui n’ont jamais mis les pieds en altitude. Il est donc très utile d’avoir une présence humaine afin de répondre à leurs questions et de les accompagner au mieux sur leur façon d’appréhender la montagne», détaille Lola Bonnet.

«En 2019, nous avons eu d’énormes débordements» Lola Bonnet Chargée de mission Environnement pour la mairie de Chamrousse

Depuis 2020, le bivouac et la baignade sont aussi prohibés du 1er mai au 30 octobre. Une mesure radicale devenue nécessaire. «En 2019, nous avons eu d’énormes débordements. Des gens sont venus faire la fête au bord du lac et ont fait un grand feu avant de brûler tout leur matériel de camping. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus autoriser ce genre de comportement tout en sachant que nous n’avons pas la capacité de faire du cas par cas. Nous avons donc été obligés de procéder à une interdiction», ajoute la jeune femme.

Afin de faire respecter ces différentes règles, la gendarmerie est parfois présente dans le secteur dans le mesure où le garde-vert n’est pas assermenté pour faire de la répréhension.

«Balade incontournable»

Face à l’augmentation constante du nombre de visiteurs, ces dispositions sont-elles toutefois suffisantes ? Pour Lola Bonnet, il y a matière à réflexion. «Nous pouvons encore travailler sur d’autres mesures. Je pense notamment aux drones qui peuvent troubler la faune qui subit en permanence du dérangement, que ce soit par les airs ou par la terre. Mais globalement, je pense que nous avons un arrêté municipal plutôt strict donc pour l’instant nous ne sommes pas trop mal», juge-t-elle.

En outre, avec le réchauffement climatique, Chamrousse risque de voir affluer encore davantage de touristes qui recherchent la fraîcheur durant la saison chaude. Une perspective qui n’effraie pas Lola Bonnet : «Le Lac Achard tient à coeur les habitants et les vacanciers. C’est la balade incontournable à Chamrousse. Il y a donc une véritable volonté d’investir du temps et de l’argent dans la préservation de ce milieu.»

Pour le moment, la station a encore une certaine marge de manoeuvre pour accueillir un plus grand nombre de visiteurs sur le site. «Nous ne connaissons pas exactement le taux maximum de touristes que nous serons en capacité d’absorber. Tant que les personnes respectent la réglementation, nous ne verrons pas d’inconvénient à ce que les gens continuent à fréquenter le secteur même si tout peut évoluer. Quoiqu’il en soit, nous sommes suffisamment réactifs pour prendre des décisions et mettre en place des actions pour éviter des dégradations liées à une potentielle surfréquentation», conclut Lola Bonnet.

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