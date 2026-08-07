De New York au Michigan, les récentes victoires électorales de candidats issus de la gauche bousculent le parti démocrate américain, qui s'écharpe sur le meilleur positionnement pour reprendre le contrôle du Congrès cet automne, avant la Maison-Blanche en 2028.

Trump jubile «On se prépare pour la guerre qui arrive» - Chez les démocrates, il y a péril en la demeure !

Après notamment Zohran Mamdani à la mairie de New York, la victoire annoncée mercredi d'Abdul El-Sayed à la primaire démocrate du Michigan pour un siège au Sénat est le dernier fait d'armes en date du mouvement progressiste américain, opposé à des candidats modérés soutenus eux par les hauts responsables actuels du parti démocrate.

«Ce n'est que le début», a lancé à Politico l'influenceur de gauche Hasan Piker, qui a fait campagne auprès d'Abdul El-Sayed et qui dit désormais vouloir étendre le mouvement au reste des Etats-Unis.

Pour Todd Belt, politologue à l'université George Washington, ces succès récents s'expliquent en partie par le fait que ces candidats progressistes donnent aux électeurs une raison de «voter pour quelque chose et pas seulement contre».

«Troublant»

«De nombreux progressistes avancent de vraies solutions à la crise du coût de la vie», estime-t-il auprès de l'AFP, «tandis que beaucoup de modérés se reposent sur la peur» ressentie actuellement envers la manière dont gouverne le président américain républicain Donald Trump.

Todd Belt note en outre la «frustration parmi les démocrates sur la direction prise par le parti en ce moment». «Le parti ne se confronte pas à Donald Trump autant que [ces électeurs] démocrates le voudraient et ils souhaitent donc un changement de direction», ajoute-t-il.

Mais, pour certains de l'aile modérée, il y a péril en la demeure. Jonathan Cowan, président de l'organisation centriste Third Way, a estimé auprès du New York Times qu'il était «profondément troublant de voir des candidats radicaux, d'extrême gauche, gagner dans des endroits qui sont potentiellement des Etats pivots pour la présidentielle».

Il estime qu'en présentant des profils plus clivants, l'électorat va se détourner des démocrates à une période charnière pour le parti, qui tentera en novembre de reprendre la majorité au Congrès avant d'espérer reprendre la présidence dans deux ans.

«Super nouvelle»

Le parti républicain ne s'y trompe pas d'ailleurs et a déjà sauté sur l'opportunité de dépeindre les rivaux démocrates comme assaillis par des extrémistes dangereux pour l'avenir des Etats-Unis.

A l'annonce des résultats mercredi dans le Michigan, Donald Trump a ironisé sur la victoire de celui qu'il qualifie de «communiste», estimant que c'était «une super nouvelle pour les républicains».

Après leur victoire aux primaires, il reste en effet pour ces candidats progressistes à transformer l'essai lors des élections de mi-mandat dans moins de trois mois.

Le site d'analyse électorale DDHQ a d'ailleurs décidé jeudi de faire basculer sa prédiction pour l'élection de novembre dans le Michigan, de «penche côté démocrate» à «50-50».

Pour Todd Belt, les élections de mi-mandat seront «le véritable test critique». Si les progressistes arrivent à trouver le succès dans ces Etats pivots, qui peuvent basculer du côté démocrate comme républicain, «alors ils auront un argument vraiment solide pour affirmer qu'ils devraient être à l'avant-garde de la direction du parti démocrate à l'avenir», ajoute le professeur.

Divisions internes

Signe de l'intensité du conflit interne, Jonathan Cowan a annoncé que son organisation Third Way dépenserait quelque 15 millions de dollars d'ici à 2028 pour lutter contre la prise d'influence du socialisme chez les démocrates et notamment contre le parti démocrate-socialiste, dont est issu Zohran Mamdani. «On se prépare pour la guerre qui arrive», a-t-il déclaré au New York Times.

Les divisions internes ainsi exposées risquent in fine de voir nombre d'électeurs – qu'ils soient centristes ou progressistes – se détourner du parti démocrate. Et certains exhortent aujourd'hui à recoller les morceaux.

«Le parti démocrate est une coalition qui inclut tout le monde, du centriste au socialiste», plaide Tré Easton, vice-président du cercle de réflexion centriste Searchlight Institute.

«Chaque partie a besoin de l'autre. Nos électeurs ne demandent pas une suprématie idéologique. Ils demandent une raison d'être et une direction», a-t-il ajouté sur le réseau social X.

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