Fatigue, tristesse et colère sont palpables au milieu des immeubles effondrés après le double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin, où les recherches des corps des disparus n'ont pas cessé.

Maria Morales se tient près d'un bâtiment effondré à la suite des tremblements de terre, à la recherche de sa tante Yaeina Vera à La Guaira, au Venezuela, ce jeudi 23 juillet 2026. (Photo AP/Ariana Cubillos)

Séisme au Venezuela «On se sent abandonnés» – Ils continuent à chercher au milieu des décombres et des cadavres







Un mois après le double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 qui a fait 5.400 morts - selon un bilan toujours provisoire -, détruit 200 immeubles et endommagé 856 autres, pour la plupart rendus inhabitables, les recherches se poursuivent pour retrouver les corps du millier de disparus écrasés sous un amas impénétrable de décombres.

Selon des témoignages recueillis par l'AFP à La Guaira, station balnéaire à 40 km de Caracas la plus durement touchée, les moyens déployés par les autorités se concentrent dans les décombres des logements sociaux construits par le gouvernement.

Ailleurs, les proches des victimes racontent leur sentiment de solitude et de colère.

Comme à Residencias Caribe, l'un des complexes de quatre tours construites par le privé, où l'on recherche encore environ 140 disparus, selon une liste élaborée par les familles.

«On sait qu'il y a des moyens déployés dans les immeubles construits par le gouvernement, mais ici à Residencias Caribe on se sent abandonnés, c'est avec nos propres moyens qu'on a trouvé du matériel pour faire des excavations», souffle à l'AFP Francis Riascos, un ingénieur de 57 ans qui cherche son frère Gustavo.

«Improvisation»

Certains cadavres flottent dans des eaux stagnantes au sous-sol, et d'autres sont visibles, écrasés sous de lourdes dalles de béton empilées les unes sur les autres comme un mille-feuilles.

La seule façon de les atteindre est de creuser des trous dans le béton armé. Pour cela, il faut rassembler des équipements de découpe, des générateurs électriques, des marteaux perforateurs et des meuleuses. Et il faut trouver de la main-d'œuvre.

La fatigue assomme les volontaires qui ont passé des semaines dans des galeries instables au péril de leur vie. «Ici, les opérations de recherche sont totalement improvisées, portées par les familles», regrette M. Riascos.

Les habitants déplorent l'absence de recensement organisé des disparus. Des photos des personnes recherchées par leurs proches sont affichées dans les rues.

Sur l'une d'entre elles, on peut ainsi lire : «Disparue. Carmen Cecilia Gutiérrez Rodríguez, introuvable partout, ni dans les hôpitaux ni à la morgue. Nous continuons de chercher parmi les décombres. Non à la démolition! Aidez-nous à la retrouver.»

«C'est ma soeur», confie à l'AFP Deisy Gutiérrez, en pointant du doigt la montagne de décombres où elle est restée prisonnière. Carmen Cecilia vivait au 12e étage d'une tour de logements sociaux à Los Cocos, face à la plage.

Là, des militaires utilisent des chalumeaux et des machines-outils pour ouvrir des brèches permettant d'accéder aux appartements, ou à ce qu'il en reste, à la recherche de corps.

Des familles les aident. Au début, «ils voulaient tout démolir, mais les recherches continuent», relève Deisy, qui a perdu cinq proches dans les séismes. «Mon instinct me dit qu'elle (sa soeur) est dans les escaliers, on ne bougera pas d'ici tant qu'on ne l'aura pas retrouvée.»

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