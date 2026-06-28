Un avion s'est écrasé dimanche à 11h00 à Tomblaine, en banlieue de Nancy. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy, a indiqué lors d'une conférence de presse que onze personnes avaient péri dans le crash. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur les lieux.

La police et le Samu sont sur place (image prétexte).

Selon le journal L'Est républicain, l'avion aurait transporté un groupe de personnes pour un baptême de parachutisme.

Le préfet, Yves Séguy, qui s'est rendu sur place, a indiqué sur les réseaux sociaux avoir «décidé d'activer le centre opérationnel départemental (COD) en présence de l'ensemble des services opérationnels afin d'assurer un suivi en temps réel de l'événement».

Lors d'une conférence de presse, le préfet a fait savoir que les victimes étaient les dix passagers et le pilote. Yves Séguy a annoncé la venue sur place du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

La police a appelé sur le réseau social X à «éviter impérativement» le secteur de la rue Salvador Allende et de ne pas se rendre sur place «afin de laisser l'accès libre aux secours et forces de l'ordre».