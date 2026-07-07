Des intempéries ont fait plus de 20 morts en Chine et des centaines de blessés, ont rapporté des médias d'Etat mardi. Le centre du pays fait face à des orages et des vents violents, alors que le sud subit de fortes pluies et inondations provoquées par le typhon Maysak.

NANNING, CHINE - 6 JUILLET : Des secouristes évacuent des habitants après la rupture d'un barrage d'un réservoir local due au typhon Maysak, le 6 juillet 2026 à Hengzhou, Nanning, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, en Chine. Les autorités locales organisent l'évacuation des habitants des zones touchées de la ville de Hengzhou, dans le Guangxi. PUBLICATIONxNOTxINxCHN Copyright : xVCGx 111652725024

Ce type de catastrophes naturelles est fréquent à travers la Chine, en particulier l'été, lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses alors que d'autres suffoquent sous une chaleur accablante.

Plusieurs zones situées dans l'est de la province du Hubei (centre) ont été touchées lundi par «un grave épisode de convection atmosphérique» (contraste thermique) provoquant «des orages et vents violents», a précisé la télévision publique CCTV.

Ces derniers ont balayé des villes comme Huangshi et Huanggang, faisant huit morts dans la soirée, a ajouté CCTV. Des tornades ont été signalées dans certaines zones et une personne restait portée disparue mardi. Les autorités ont évacué 408 habitants vers des zones jugées sûres. «Les opérations de secours sont pleinement engagées», a ajouté le média officiel.

Typhon Maysak

Au sud du pays, de fortes pluies et inondations provoquées par le typhon Maysak ont fait au moins quinze morts et neuf disparus dans la région du Guangxi (sud), une situation qui a conduit les autorités à évacuer au moins 48'000 personnes, selon un décompte lundi soir.

Les responsables de Nanning, la capitale régionale, ont relevé au niveau maximal le dispositif d'urgence pour le contrôle des inondations, après les dégâts provoqués sur des barrages par des pluies torrentielles.

Celles-ci ont ainsi provoqué la rupture des parois du barrage d'un réservoir. Une vidéo spectaculaire diffusée par CCTV montre un torrent d'eau boueuse se précipitant à travers le béton effondré.

Les images montrent des maisons et des voitures partiellement submergées ailleurs dans la région, des secouristes portant des gilets de sauvetage et des casques, tandis que d'autres dans des bateaux pneumatiques recherchaient des personnes en difficulté.

Encore ailleurs en Chine, un glissement de terrain dans un village de la province du Gansu (nord-ouest), a enseveli 33 personnes mardi matin, dont 17 ont été, pour l'heure, «secourues avec succès», a indiqué la télévision CCTV.