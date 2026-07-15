Le parti Renaissance de Gabriel Attal a assigné en justice le RN et Marine Le Pen pour «parasitisme» et «contrefaçon de marque» pour avoir utilisé le terme renaissance dans sa première affiche de campagne, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le parti Renaissance de Gabriel Attal a assigné en justice le RN et Marine Le Pen.

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Selon le parti Renaissance, qui confirme une information de RTL, l'audience se tiendra en référé le 27 juillet au tribunal de Paris.

Son éligibilité à peine recouvrée le 7 juillet, Marine Le Pen a dévoilé une affiche exaltant le thème de «la renaissance»: celle de la France autant que celle de la candidate.

Sur cette affiche au fond bleu foncé, Marine Le Pen apparaît seule, souriante, les bras largement écartés et le regard levé vers le ciel. Au-dessus d'elle, le slogan «Pour la France, la renaissance» est inscrit en grandes lettres tandis qu'au premier plan des drapeaux français floutés évoquent l'ambiance d'un meeting.

Confusion

«Notre identité + Renaissance + qui désigne notre mouvement politique depuis 2019 ne peut être détournée dans le seul but de créer une confusion dans l'esprit des électeurs», dénonce le parti de Gabriel Attal, lui-même candidat à la présidentielle.

«Ce détournement n'est pas anodin: il vise manifestement à exploiter la notoriété de notre mouvement en s'appropriant un élément essentiel de son identité, à savoir son nom», ajoute-t-il.

Interrogé par l'AFP, le RN a ironisé. «Quand Monsieur Attal parlera de +rassemblement+ au moment où il se ralliera à Édouard Philippe, promis on ne lui fera pas de procès», a répondu le parti.