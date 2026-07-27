Trois femmes ont été blessées à l'arme blanche lundi à Paris, dont deux grièvement, et l'auteur de l'attaque a été interpellé par un policier hors service.

Sur les lieux de l'attaque, un périmètre de sécurité a été mis en place.

France Paris : trois femmes blessées dans une attaque au couteau, un suspect interpellé

Les faits se sont produits vers 09H30 porte de Clichy, située dans le XVIIe arrondissement, au nord-ouest de la capitale, a indiqué la préfecture de police de Paris.

Un homme «a attaqué trois femmes avec deux couteaux de cuisine», a ensuite déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, lors du compte-rendu du conseil des ministres, précisant que les trois victimes étaient «âgées de 19, 24 et 36 ans».

«Aucune» des trois femmes blessées «ne voit son pronostic vital engagé», a-t-il ajouté. «Deux d'entre elles sont quand même en urgence absolue, donc sont blessées assez gravement». L'une a été touchée aux lombaires, l'autre à l'abdomen.

⚡️ MISE À JOUR | Attaque au couteau à Paris : un témoin, Ahmed Djahel, affirme que l’assaillant « ne ciblait que les femmes ». Trois femmes ont été blessées près de la Porte de Clichy, le suspect a été interpellé. https://t.co/ySSekoUDlS pic.twitter.com/KXd7jcotl6 — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) July 27, 2026

Parmi elles figure «une femme enceinte», a écrit sur X Geoffroy Boulard, le maire du XVIIe arrondissement de Paris.

Les trois victimes «ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier», a précisé la préfecture de police. L'auteur de l'attaque, «muni de deux armes blanches», a «rapidement» été arrêté, a-t-elle souligné.

«Ignoble attaque»

Selon le ministre de l'Intérieur, le suspect «a été interpellé par un policier de la préfecture de police hors service», dont il a salué «le courage». L'homme «n'a donné qu'une identité déclarative» et «tient des propos incohérents», a poursuivi M. Nuñez, qui appelle à «rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent».

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué à l'AFP être en observation à ce stade. Sur les lieux de l'attaque, un périmètre de sécurité a été mis en place et la station de métro Porte de Clichy n'était pas desservie à la mi-journée, a constaté un journaliste de l'AFP.

«D'un coup, on voit un monsieur passer avec deux couteaux, il a planté trois personnes», a raconté à l'AFP Kheira Dellabed, 54 ans, serveuse dans un restaurant voisin, qui était «en train de faire la vaisselle» au moment de l'attaque.

«Après il y avait un jeune homme avec une valise bagage à main, il l'a frappé avec la valise, il l'a mis à terre», puis un «serveur dans le restaurant d'à côté» a mis une chaise «sur lui», a-t-elle décrit.

Le maire du XVIIe Geoffroy Boulard, a salué «le sang-froid, le courage et l'action immédiate d'un policier (hors service) et de passants» et condamné une «ignoble attaque».

Fin 2025, sur la ligne 3 du métro parisien, trois femmes avaient été légèrement blessées au couteau par un homme de 25 ans, interpellé par la suite. Sa garde à vue avait été levée pour raison psychiatrique.