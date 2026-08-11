Au moins 120 familles ont réservé et payé à l’avance des logements dans une prétendue résidence de vacances sur la côte adriatique italienne. À leur arrivée à Cesenatico, elles ont découvert que les appartements n’existaient pas. Plusieurs services de police enquêtent désormais.

120 familles tombent dans le piège Photos parfaites, prix imbattable: derrière ces offres se cache une arnaque aux vacances

En résumé Au moins 120 familles ont réservé en ligne des appartements de vacances supposés être proches de la mer à Cesenatico.

Les annonces, très professionnelles, renvoyaient à des bureaux et à des logements privés plutôt qu’à une résidence de vacances.

La commune a mis en place un point d’accueil et cherché, avec des hôtels et des campings, des solutions de remplacement. Résumé créé avec

Les valises sont faites, le voyage est payé et les enfants se réjouissent de retrouver la mer. Mais à leur arrivée à Cesenatico, sur la côte adriatique italienne, au moins 120 familles ont eu une très mauvaise surprise: les appartements de vacances qu’elles avaient réservés n’existent tout simplement pas.

Les victimes avaient réservé en ligne des logements dans des résidences prétendument appelées «Residence Andrea» et «Residence Angelini». Les annonces promettaient des appartements bien équipés, à proximité immédiate de la plage.

Nombreux sont les voyageurs qui avaient payé avant leur départ un acompte, voire la totalité du séjour, par virement bancaire. Ce n’est qu’une fois sur place que la prétendue arnaque a été découverte.

À l’adresse indiquée, dans la Via Pascoli, les familles n’ont trouvé ni résidence de vacances ni réception. À la place, elles ont découvert des bureaux et des logements privés.

De vraies photos pour de fausses annonces

Les annonces semblaient professionnelles au premier regard. Elles comportaient des photos, des numéros de téléphone, une adresse précise et même leur propre site internet.

Les photos elles-mêmes ne semblaient pas manifestement falsifiées ou générées artificiellement. Elles montraient un appartement qui existe réellement dans la région.

La mega truffa del «Residence Andrea» di Cesenatico: «Non esiste, centinaia di turisti raggirati e caparre sparite». E c'è chi offre una stanza gratis https://t.co/WCEG2KPhJ5 — Corriere della Sera (@Corriere) August 4, 2026

Mais ce logement était à vendre et n’était pas proposé à la location touristique. Les escrocs auraient utilisé les véritables photos pour rendre crédible une offre inexistante.

L’adresse indiquée correspondait elle aussi à un véritable bâtiment, mais pas à un établissement touristique. Les enquêteurs cherchent également à savoir si les numéros d’identification d’autres hébergements de vacances ont été utilisés frauduleusement.

Des prix très bas pour attirer les familles

Autre appât: des prix exceptionnellement bas. Même en pleine haute saison estivale, les appartements étaient proposés nettement moins cher que les autres logements à Cesenatico.

Nombreux sont donc ceux qui ont réservé rapidement. À leur arrivée, lorsqu’ils ont tenté de joindre les prétendus propriétaires par téléphone, personne ne leur a répondu.

Certains des numéros indiqués auraient même renvoyé vers un véritable hôtel de la région. Celui-ci n’avait aucun lien avec les fausses annonces et aurait été utilisé comme point de contact à son insu.

La ville met en place un point d’accueil

Le nombre important de familles concernées a créé une véritable situation d’urgence à Cesenatico. De nombreuses personnes se sont retrouvées avec leurs bagages et leurs enfants, sans logement et sans pouvoir récupérer immédiatement l’argent déjà versé.

La commune a donc installé un point d’accueil au Palazzo del Turismo. Les voyageurs bloqués y ont reçu de l’eau, ont pu accéder à des locaux climatisés et ont obtenu des informations et de l’aide.

Parallèlement, les autorités ont commencé à chercher des chambres et des logements disponibles. Des hôtels, des agences immobilières et des campings ont participé à la recherche de solutions alternatives.

Certains ont même mis gratuitement des appartements et des mobil-homes à disposition des familles concernées.

Plusieurs services de police enquêtent

La police locale, les Carabinieri, la police financière et la police postale enquêtent sur l’affaire. La municipalité prévoit également de déposer une plainte auprès du parquet.

Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer qui a publié les annonces et comment les auteurs présumés ont obtenu les photos, adresses et coordonnées utilisées. Les flux financiers sont également examinés.

Les autorités cherchent aussi à comprendre comment ces fausses offres ont pu rester visibles aussi longtemps sur les plateformes de réservation et toucher autant de clients.

Le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Les quelque 120 familles actuellement recensées ne constituent qu'un premier bilan. D'autres plaintes pourraient suivre.