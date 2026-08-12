Un homme, armé d'un couteau de cuisine, a menacé des passants mercredi matin à Épinal, avant d'être maîtrisé sans faire de victimes, a-t-on appris de source policière.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 11h00 dans le centre du chef-lieu des Vosges alors qu'un individu «qui présentait des problèmes psychiatriques» menaçait des personnes présentes sur la voie publique. L'homme a été maîtrisé par un pompier et transporté à l'hôpital, selon la même source.

Sur une vidéo diffusée par le quotidien Vosges Matin, on peut voir un homme qui déambule d'un pas mal assuré, avec un long couteau dans la main droite et un livre dans la main gauche. Il poursuit un passant et lui jette son livre au visage, puis est ceinturé par un pompier, rapidement épaulé par des passants.

«Nous ne pouvons confirmer qu'il s'agisse d'une attaque au couteau ciblée», a commenté la préfecture des Vosges. «À ce stade, nous n'avons pas plus d'informations sur une éventuelle garde à vue ou un internement selon sa condition psychologique», a ajouté la préfecture.