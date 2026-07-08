Des secouristes acheminent mercredi nourriture et boissons aux habitants piégés par des inondations dans le sud de la Chine. Des pluies et tempêtes meurtrières ont fait 17 morts dans l'ensemble du pays et provoqué la rupture d'un barrage.

Des pluies et tempêtes meurtrières ont fait 17 morts dans l'ensemble du pays et provoqué la rupture d'un barrage.

Dans la région du Guangxi (sud), lourdement touchée, six personnes ont péri, 11 sont portées disparues et au moins 130'000 personnes ont été évacuées après les intempéries liées au typhon Maysak, selon les autorités locales.

Des vidéos diffusées mercredi par la télévision publique CCTV montraient des secouristes dans des bateaux pneumatiques, parcourant en pleine nuit les rues inondées pour donner bouteilles d'eau, paquets de nouilles instantanées, pains et saucisses à des habitants réfugiés aux étages de leurs maisons.

La chaîne a également montré des images aériennes de rivières du Guangxi sorties de leur lit, de voitures submergées, d'arbres déracinés et d'habitations partiellement détruites, signe probable d'importants dégâts matériels.

Massive flooding caused by extreme rainfall from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China 🇨🇳 pic.twitter.com/K6zZcjbs0B — Disaster News (@Top_Disaster) July 6, 2026

Mercredi encore

Les précipitations doivent se prolonger mercredi dans certaines zones de la région, ainsi que dans la province voisine du Guangdong (sud), base manufacturière du pays où sont situées de nombreuses usines, ont indiqué les autorités.

Signe de l'intensité des précipitations dans le Guangxi: CCTV a diffusé en début de semaine d'impressionnantes images d'un torrent d'eau boueuse déferlant le long des parois effondrées d'un barrage.

Les autorités ont envoyé des renforts matériels vers la région, notamment des vivres, des imperméables et des bateaux pneumatiques, a indiqué mercredi l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

NOW: A devastating situation is unfolding as Liulan Reservoir collapses following heavy rainfall from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China. pic.twitter.com/vyuQn5nuyl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026

Digues fragilisées

Les autorités régionales disent rester mobilisées. Des crues dépassant de plus de six mètres le niveau d'alerte sont attendues jeudi à la station hydrologique de Wuzhou, zone très touchée, a indiqué Li Guoying, le ministre des Ressources en eau. «La sécurité des réservoirs et des digues dans les zones touchées est mise à rude épreuve», a-t-il souligné.

Ailleurs en Chine, des tempêtes et de violents orages ont fait 11 morts et 331 blessés lundi dans la province centrale du Hubei, où une tornade a été signalée, a rapporté l'agence.

Les provinces côtières de l'est du pays, parmi les plus prospères, ne sont pas épargnées. Elles se préparaient mercredi à l'arrivée du supertyphon Bavi, susceptible de toucher terre à environ 400 km au sud de Shanghai, entre samedi et dimanche, a déclaré à CCTV Xiang Chunyi, prévisionniste au Centre météorologique national.

Ecoles fermées

Les autorités éducatives de la province du Jiangsu (est) ont annoncé la suspension des cours en présentiel de jeudi après-midi à vendredi inclus, appelant les écoles à effectuer des contrôles de sécurité pour éviter toute chute intempestive d'arbre, de câble ou de climatiseurs en raison des vents violents attendus. Elles ont appelé à «limiter les déplacements non indispensables».

Les catastrophes naturelles frappent régulièrement la Chine, surtout l'été, lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses alors que d'autres suffoquent sous une chaleur accablante.

Les autorités peuvent généralement s'appuyer sur un maillage serré de secouristes, militaires et membres du PCC, tous mobilisables rapidement.

Dans la province peu développée du Gansu (nord-ouest du pays), située à plus de 1000 km à l'ouest de Pékin, le bilan d'un glissement de terrain est monté à 21 morts, selon un bilan final rapporté mercredi par Chine nouvelle. Le drame était survenu la veille peu avant 7 heures du matin dans le village de Renzang et avait enseveli 33 personnes, a indiqué l'agence.

Le gouvernement a alloué une aide d'urgence de 30 millions de yuans (3,9 millions d'euros) pour les travaux de reconstruction dans la zone, selon CCTV.

Les scientifiques avertissent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes à l'échelle mondiale augmenteront à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.