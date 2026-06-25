Au moins 101 millions d'habitants en Europe, dont plus de 50 millions en France et 18 millions en Allemagne, devraient connaître des températures supérieures à 35 degrés à un moment de la journée jeudi, selon les calculs de l'AFP.

Des stores baissés et des balcons vides dans un immeuble résidentiel lors d'un après-midi caniculaire à Berlin, en Allemagne, le 24 juin 2026.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30 degrés pour plus de 380 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers. Cette analyse à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center rejoint les chiffres de l'ONG autrichienne Klimadashboard.

Ces chiffres sont en hausse par rapport aux prévisions de l'institut allemand calculées pour la veille à 02h00 (suisse) mercredi. Des températures supérieures à 35 étaient alors attendues pour 94 millions d'habitants.

Comme la veille, le territoire le plus durement touché par la vague de chaleur est la France métropolitaine, où quelque 63 millions de personnes devraient atteindre des températures de plus de 30 degrés jeudi, dont 53 millions au-delà de 35.

Les températures devraient aussi dépasser 30 degrés pour plus de 70 millions d'habitants en Allemagne, 48 millions en Italie et 38 millions au Royaume-Uni.

Ces niveaux de température devraient toucher largement la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, et plus à l'est la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou encore la Croatie.

Pour établir ces chiffres, l'AFP a utilisé une méthode proche de celle de Klimadashboard en croisant le modèle de prévisions météorologiques du Deutscher Wetterdienst (DWD), le service météorologique allemand, calculé à 05h00 (suisse) avec la densité de population. Les habitants d'une zone sont comptabilisés si le modèle prévoit, à un moment de la journée jeudi, des températures supérieures à 30 ou 35 degrés à cet endroit.

Le modèle ayant une précision d'environ 6,5 km, il ne peut complètement refléter les îlots de chaleur urbains, a indiqué David Jablonski de l'ONG Klimadashboard à l'AFP. Ainsi, l'analyse «sous-estime probablement le nombre de personnes touchées dans les zones urbaines denses», précise-t-elle sur son site «European Heat Tracker».