La situation sur le front des incendies au Canada continue de s'aggraver vendredi avec plus de 200 feux hors de contrôle, en particulier dans la province de l'Ontario, dont les fumées sont respirées par des millions d'habitants dans le nord-est des Etats-Unis.

Près de 2,8 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année, selon les derniers chiffres officiels du gouvernement fédéral (archives).

Selon les derniers chiffres du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), 209 feux sont hors de contrôle à travers le pays sur un total de 893 feux actifs.

Si la saison des feux est bien moins dramatique jusqu'ici qu'en 2023, année record, ou 2025, la virulence des incendies s'est considérablement aggravée depuis une semaine.

Près de 2,8 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année, selon les derniers chiffres officiels du gouvernement fédéral. Vendredi dernier, ce chiffre était de près de 1,6 million d'hectares. La situation est particulièrement critique dans la province de l'Ontario (est) qui a demandé jeudi l'aide du gouvernement fédéral.

Aucune victime

Les incendies dans cette province n'ont causé pour l'heure aucune victime mais plusieurs localités isolées ont dû être évacuées. Vendredi matin, l'évacuation d'une zone située dans le district de Thunder Bay a été annoncée face à l'avancée des flammes.

Les fumées dégagées par ces feux et portées par les vents ont entraîné une dégradation extrême de la qualité de l'air dans la métropole de Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, et dans l'est des Etats-Unis.

Selon les données collectées par la société suisse IQAir, les villes de Chicago, Detroit, Washington et New York étaient les plus polluées du monde vers 16h00 suisses.