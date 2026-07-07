L'Ukraine a lancé plus de 430 drones vers Moscou dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine. Un sommet de deux jours de l'OTAN s'ouvre mardi à Ankara, avec, pour invité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses frappes en profondeur en Russie, visant particulièrement les infrastructures d'hydrocarbures (archives).

«Depuis le soir jusqu'à 6 heures du matin, plus de 430 drones ont volé en direction de la région de Moscou. La plupart a été neutralisée par les forces de défense aérienne à des distances éloignées. 36 drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou», a écrit M. Sobianine sur les réseaux sociaux.

Des «frappes répétées» de missiles ukrainiens ont, par ailleurs, fait au moins un mort et provoqué l'incendie d'une «infrastructure» dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur régional par intérim Alexandre Chouvaïev.

28 morts à Kiev

Ces frappes ukrainiennes interviennent au lendemain de bombardements russes particulièrement intenses contre l'Ukraine, qui ont fait au moins 28 morts, dont 26 à Kiev et dans sa région, selon les autorités.

Elles ont aussi été menées alors qu'un sommet de l'OTAN démarre mardi à Ankara. A cette occasion, les alliés européens de l'Ukraine comptent réaffirmer leur soutien à M. Zelensky, invité du dîner inaugural offert par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon des sources diplomatiques, les pays européens de l'OTAN vont à cette occasion s'engager à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027.

L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses frappes en profondeur en Russie, visant particulièrement les infrastructures d'hydrocarbures pour tenter de tarir la manne financière de Moscou.