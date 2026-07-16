Des milliers de fonctionnaires thaïlandais pourraient être suspendus en raison d'un vaste scandale de tricherie à des concours et de corruption, pour lequel trois personnes ont été arrêtées, ont indiqué jeudi les autorités.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a évoqué mercredi des «actes répugnants» et un «cercle vicieux» de corruption au sein de l'administration, qu'il s'est engagé à éradiquer au cours de son mandat.

Tollé en Thaïlande «Actes répugnants» – Plus de 5000 fonctionnaires pris dans un scandale de tricherie

La police a relevé des irrégularités dans les résultats de 5814 agents ayant passé des concours pour des nominations ou des promotions internes, a déclaré lors d'une conférence de presse Unsit Sampuntharat, haut responsable du ministère de l'Intérieur.

«Les dégâts sont énormes et c'est injuste pour ceux qui ont obtenu leur poste honnêtement», a-t-il ajouté, précisant que les fonctionnaires concernés pourraient être mis à pied dans l'attente de la décision d'un comité. Le ministère a fait savoir qu'il allait examiner environ 800'000 copies afin de déterminer l'ampleur exacte de la fraude.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a évoqué mercredi des «actes répugnants» et un «cercle vicieux» de corruption au sein de l'administration, qu'il s'est engagé à éradiquer au cours de son mandat.

Pots-de-vin

L'affaire a éclaté en juin lorsque les enquêteurs ont révélé que des responsables avaient accepté des pots-de-vin s'élevant jusqu'à 800'000 bahts (19'200 francs) pour modifier électroniquement les résultats des candidats.

Deux hommes et une femme ont été arrêtés pour des accusations incluant la dissimulation et la destruction de documents officiels. Ils risquent une amende et jusqu'à cinq années de prison.

L'un des suspects a été interpellé après avoir fui au Laos voisin, selon la police, qui a mené l'enquête en collaboration avec les agences anticorruption du pays.

Les affaires de corruption et de pots-de-vin font régulièrement l'actualité en Thaïlande, mais elles concernent rarement autant de monde. Les fonctionnaires thaïlandais gagnent généralement entre 450 et 2000 euros par mois, selon leur grade et leur ancienneté.