Le gouvernement du Canada a dit renoncer à la tenue d'une cérémonie d'inauguration commune avec les Etats-Unis du nouveau pont frontalier, censée être organisée fin juillet, après l'annonce lundi de nouveaux droits de douane américains sur plusieurs produits canadiens.

Le pont international Gordie Howe, vu depuis River Rouge, dans le Michigan, qui relie Détroit à Windsor, en Ontario, mardi 14 juillet 2026 (Photo AP/Paul Sancya)

Tensions Les droits de douane de Trump échauffent les esprits – Pas de cérémonie pour le pont USA/Canada

«Compte tenu des nouvelles menaces commerciales, il ne serait pas approprié d'organiser un évènement de célébration entre les deux pays», a déclaré mardi soir dans un communiqué le ministre canadien du Logement et de l'Infrastructure, Gregor Robertson.

Préférant «célébrer cet évènement marquant avec les Canadiens», Ottawa organisera sa propre cérémonie le 24 juillet, avant l'ouverture à la circulation du pont, toujours prévue le 27 juillet.

Tensions

Depuis plusieurs mois déjà, cette infrastructure reliant la province canadienne de l'Ontario à l'Etat du Michigan a cristallisé les tensions entre le Canada et les Etats-Unis, dans un contexte de guerre commerciale.

Alors que son inauguration avait été menacée en début d'année par Donald Trump, le Premier ministre canadien, Mark Carney, avait annoncé son ouverture en juin avant un nouveau report sine die du fait de «quelques enjeux techniques» avec les Etats-Unis.

L'ouverture de ce pont, baptisé Gordie Howe du nom de la légende canadienne de hockey sur glace, a finalement été confirmée le 11 juillet.

Pour ce «projet d'infrastructure essentiel», le Canada devra ainsi verser des paiements équivalant à 50% des recettes nettes générées par le pont pour une durée de 15 ans.

Ces paiements doivent se faire «au profit d'un Fonds de développement économique Etats-Unis-Canada, créé et contrôlé exclusivement par le gouvernement des Etats-Unis», tel qu'indiqué dans la proposition d'accord de principe, publiée mardi soir.

La gestion financière du pont avait déjà été au coeur des remous canado-américains alors que Donald Trump avait jugé en février que les Etats-Unis devaient en être propriétaires «de la moitié, au moins». Le financement intégral des travaux a été pris en charge par le Canada.

Long d'environ 2,5 km, ce pont était en construction depuis 2018 pour un coût total de 6,4 milliards de dollars canadiens (environ 4 milliards d'euros).

Mark Carney s'est dit prêt mardi à «examiner toutes les options» quant à une éventuelle réponse à ces menaces tarifaires.