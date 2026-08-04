Sur la route du retour de vacances, un couple franco-valaisan a connu une mésaventure qui leur a coûté 8000.- et quelques sueurs froides en Italie.

Sur la route du retour de vacances, un couple franco-valaisan a connu une mésaventure (image d’illustration).

Un plein à 8000 francs Pour ce couple franco-valaisan, la fin des vacances vire au cauchemar en Italie

Après des vacances dans le sud de l’Italie, Richard et Kassandra s’apprêtaient à rentrer tranquillement en Suisse. Mais sur le chemin du retour rien ne se passe comme prévu. La faute d’abord à une cuve d'essence remplie de diesel dans une station italienne de l’entreprise Sarni Oil.

«On remontait tranquillement en Suisse, on s'est arrêté faire le plein de sans plomb 98 sur une aire d'autoroute. Moins de cinq minutes plus tard, le moteur a rendu l'âme», raconte Richard à nos confrères du «20 Minutes».

A partir de là, les ennuis s’enchaînent. Privé de son véhicule, une Range Rover de 2018, le couple doit prendre son mal en patience en raison du moteur de leur bolide qui est assez rare. «Le garage italien nous a dit qu'il lui faudrait plusieurs mois pour obtenir les bonnes pièces», précise le Valaisan.

Protection juridique

En attendant une voiture de remplacement, Richard et Kassandra ont donc, bien malgré eux, prolongé leur voyage de trois jours tandis que le moteur de la Range Rover a été rapatrié en Suisse quelques jours plus tard.

Malheureusement pour eux, les vacanciers n’ont également pas pu compter sur leur assurance pour couvrir les frais. Résultat des courses : ils ont dû dénicher en ligne un moteur de remplacement d’une valeur de 8000 francs.

Comme le mentionne encore le «20 Minutes», la protection juridique du couple a envoyé une lettre à Sarni Oil. Cette dernière demeure toutefois sans réponse pour l'instant.