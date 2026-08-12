Depuis le début du mois d’août, le président américain a essuyé plusieurs revers particulièrement cuisants. Il s'agit tantôt d'une cause qui lui tient particulièrement à cœur, tantôt d'un déshonneur national, tantôt encore de revers sur la scène internationale.

Revers cuisants Pour Donald Trump, ce mois d’août s’apparente à un véritable chemin de croix !

Bien sûr, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent au mois d'août dans les milieux politiques de Washington n'est pas forcément négatif pour Donald Trump. Ainsi, le 7 août, le New-Yorkais a pu faire nommer son ancien avocat Todd Blanche au poste de ministre de la Justice, ainsi que des dizaines d’autres candidats à des fonctions officielles par le Sénat.

Par ailleurs, Donald Trump a remporté le championnat de son club de golf à Bedminster, dans le New Jersey. Il s'agirait de son 40e titre de ce type. Sur Truth Social, le président écrit qu'il n'a pas pu s'entraîner beaucoup, contrairement à ses adversaires, mais qu'il les a tout de même battus.

Truth Social/@realDonaldTrump

Mais le mois d'août a également été marqué par quelques défaites cuisantes pour Trump. Voici les cinq qui ont peut-être été les plus douloureuses :

Guerre à Gaza : une gifle de la part d'un ami

Il a franchi une «étape importante» et réalisé un événement tout aussi «historique », écrit Donald Trump le 31 juillet sur Truth Social : un accord visant à désarmer le Hamas dans la bande de Gaza. «Félicitations à tous pour cette avancée fantastique, dont tout le monde disait qu’elle ne serait jamais possible.»

Netanyahu: We've never had a friend like President Trump in the White House. It's not even close. I think Israel is very blessed to have President Trump leading the United States.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 20:04

Le président américain a fait ses calculs sans tenir compte de Benjamin Netanyahou : son ami personnel et Premier ministre d'Israël a rejeté le plan en 15 points de Trump le 9 août lors d'une réunion du Conseil des ministres. Son armée ne se retirera que lorsque «le Hamas aura été désarmé». En d'autres termes : l'organisation terroriste doit d'abord déposer les armes, et ce n'est qu'alors qu'Israël sera prêt à évacuer les premières parties de la bande de Gaza.

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Iran : qui peut encore prendre Trump au sérieux ?

C'est un va-et-vient incessant : d'abord, Trump voulait anéantir la «civilisation» iranienne, puis la paix semblait à nouveau à portée de main. Les bombardements se sont poursuivis, alors que l'adversaire était en réalité déjà «rayé de la carte». Il y a peu encore, selon le président, Téhéran n'avait plus de marine et ne disposait pratiquement plus de missiles. Puis, l'alerte aérienne a retenti dans les pays du Golfe, et le détroit d'Ormuz est resté fermé.

Le scénario se répète : le 2 août, Trump menace Téhéran sur Truth Social d’une «terrible attaque militaire, de force et de puissance sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale ». C’est uniquement parce que d’autres États – dont, semble-t-il, l’Iran lui-même – le retiennent qu’il ne passe pas à l’action. Pourtant, même après l’échec des négociations avec Téhéran, il ne se passe rien.

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Et Trump ne cesse de répéter que les mollahs supplient qu'on négocie, qu'on conclue un cessez-le-feu, qu'on leur accorde la clémence. Pour se faire ensuite ridiculiser par des démentis. Ou par des gifles diplomatiques comme lorsque l’Iran a évoqué un accord temporaire avec Oman, en vertu duquel le passage par le détroit d’Ormuz serait interdit non seulement aux navires israéliens, mais aussi aux navires américains.

Arsenal de missiles : un problème ?

Il y a une raison pour laquelle Donald Trump n'a pas autant mis l'Iran à mal sur le plan militaire que sur le plan verbal, écrit le «New York Times» dès le mois de juillet : il manquerait en effet suffisamment de missiles antiaériens Patriot pour contrer la riposte attendue de Téhéran. Le «Wall Street Journal» aborde également ce sujet. En août, «Reuters» a pris le relais.

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Comment Trump gouverne-t-il ? Il s'irrite de la couverture médiatique, car elle donne une image de faiblesse des États-Unis, comme le rapporte CNN. Sur Truth Social, l'homme de 80 ans écrit à ce sujet : Les États-Unis disposeraient d’«énormes stocks de “munitions”, notamment de certains types». On ignore pourquoi il mentionne les «munitions». Il ajoute : «Les “informateurs” qui ont diffusé ces déclarations traîtresses seront tenus pour responsables. De longues peines de prison seront réclamées ! »

Une question reste en suspens : pourquoi quelqu'un devrait-il être incarcéré pour trahison si les déclarations sont fausses ?

Suspension des travaux de la salle de bal : «Une décision motivée par des considérations politiques »

«La décision de construire ou non une immense salle de bal relève du Congrès et non de l'exécutif» : C'est par cette phrase tirée de son arrêt qu’une cour d'appel de Washington a mis fin, le 7 août, à la construction de la salle de bal, qui tient particulièrement à cœur à Trump.

Voici à quoi ressemblait le chantier deux jours avant le dernier jugement. Français 172126 AP

Le président laisse libre cours à sa colère sur Truth Social : «L’armée et les services secrets considèrent ce verdict effroyable, motivé par des considérations politiques et illégal comme une menace pour la sécurité nationale de notre pays», s’emporte-t-il. «Cette décision injuste doit être entièrement annulée par la Cour suprême.»

Reflecting Pool : des ennuis sans fin

Depuis des décennies, le Reflecting Pool situé devant le Lincoln Memorial à Washington pose problème. Il perd régulièrement de l'eau et des algues s'y développent. La dernière rénovation en date était censée y remédier, mais cela n’a pas été le cas : la situation a même empiré. Selon le milliardaire de 80 ans, c’est le vandalisme qui en est la cause, et non l’entreprise de construction qu’il avait engagée.

Mais lorsque Jeanine Pirro, procureure fidèle à Trump, est contrainte d’abandonner les poursuites pour manque de preuves, le président refuse d’accepter cette décision. «Jeanine Pirro a commis une erreur : il s'agissait bien de vandalisme», insiste-t-il avec défiance le 3 août, avant de reconnaître lui-même que cet édifice est une source de problèmes depuis 1922.

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