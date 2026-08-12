Revers cuisants
Pour Donald Trump, ce mois d’août s’apparente à un véritable chemin de croix !
Pour Donald Trump, plusieurs choses ont mal tourné depuis le début du mois.
Associated Press
Depuis le début du mois d’août, le président américain a essuyé plusieurs revers particulièrement cuisants. Il s'agit tantôt d'une cause qui lui tient particulièrement à cœur, tantôt d'un déshonneur national, tantôt encore de revers sur la scène internationale.
Bien sûr, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent au mois d'août dans les milieux politiques de Washington n'est pas forcément négatif pour Donald Trump. Ainsi, le 7 août, le New-Yorkais a pu faire nommer son ancien avocat Todd Blanche au poste de ministre de la Justice, ainsi que des dizaines d’autres candidats à des fonctions officielles par le Sénat.
Par ailleurs, Donald Trump a remporté le championnat de son club de golf à Bedminster, dans le New Jersey. Il s'agirait de son 40e titre de ce type. Sur Truth Social, le président écrit qu'il n'a pas pu s'entraîner beaucoup, contrairement à ses adversaires, mais qu'il les a tout de même battus.
Truth Social/@realDonaldTrump
Mais le mois d'août a également été marqué par quelques défaites cuisantes pour Trump. Voici les cinq qui ont peut-être été les plus douloureuses :
Guerre à Gaza : une gifle de la part d'un ami
Il a franchi une «étape importante» et réalisé un événement tout aussi «historique », écrit Donald Trump le 31 juillet sur Truth Social : un accord visant à désarmer le Hamas dans la bande de Gaza. «Félicitations à tous pour cette avancée fantastique, dont tout le monde disait qu’elle ne serait jamais possible.»
Netanyahu: We've never had a friend like President Trump in the White House. It's not even close. I think Israel is very blessed to have President Trump leading the United States.— Acyn (@acyn.bsky.social) 29. Dezember 2025 um 20:04
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Le président américain a fait ses calculs sans tenir compte de Benjamin Netanyahou : son ami personnel et Premier ministre d'Israël a rejeté le plan en 15 points de Trump le 9 août lors d'une réunion du Conseil des ministres. Son armée ne se retirera que lorsque «le Hamas aura été désarmé». En d'autres termes : l'organisation terroriste doit d'abord déposer les armes, et ce n'est qu'alors qu'Israël sera prêt à évacuer les premières parties de la bande de Gaza.
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Iran : qui peut encore prendre Trump au sérieux ?
C'est un va-et-vient incessant : d'abord, Trump voulait anéantir la «civilisation» iranienne, puis la paix semblait à nouveau à portée de main. Les bombardements se sont poursuivis, alors que l'adversaire était en réalité déjà «rayé de la carte». Il y a peu encore, selon le président, Téhéran n'avait plus de marine et ne disposait pratiquement plus de missiles. Puis, l'alerte aérienne a retenti dans les pays du Golfe, et le détroit d'Ormuz est resté fermé.
Le scénario se répète : le 2 août, Trump menace Téhéran sur Truth Social d’une «terrible attaque militaire, de force et de puissance sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale ». C’est uniquement parce que d’autres États – dont, semble-t-il, l’Iran lui-même – le retiennent qu’il ne passe pas à l’action. Pourtant, même après l’échec des négociations avec Téhéran, il ne se passe rien.
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Et Trump ne cesse de répéter que les mollahs supplient qu'on négocie, qu'on conclue un cessez-le-feu, qu'on leur accorde la clémence. Pour se faire ensuite ridiculiser par des démentis. Ou par des gifles diplomatiques comme lorsque l’Iran a évoqué un accord temporaire avec Oman, en vertu duquel le passage par le détroit d’Ormuz serait interdit non seulement aux navires israéliens, mais aussi aux navires américains.
Arsenal de missiles : un problème ?
Il y a une raison pour laquelle Donald Trump n'a pas autant mis l'Iran à mal sur le plan militaire que sur le plan verbal, écrit le «New York Times» dès le mois de juillet : il manquerait en effet suffisamment de missiles antiaériens Patriot pour contrer la riposte attendue de Téhéran. Le «Wall Street Journal» aborde également ce sujet. En août, «Reuters» a pris le relais.
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Comment Trump gouverne-t-il ? Il s'irrite de la couverture médiatique, car elle donne une image de faiblesse des États-Unis, comme le rapporte CNN. Sur Truth Social, l'homme de 80 ans écrit à ce sujet : Les États-Unis disposeraient d’«énormes stocks de “munitions”, notamment de certains types». On ignore pourquoi il mentionne les «munitions». Il ajoute : «Les “informateurs” qui ont diffusé ces déclarations traîtresses seront tenus pour responsables. De longues peines de prison seront réclamées ! »
Une question reste en suspens : pourquoi quelqu'un devrait-il être incarcéré pour trahison si les déclarations sont fausses ?
Suspension des travaux de la salle de bal : «Une décision motivée par des considérations politiques »
«La décision de construire ou non une immense salle de bal relève du Congrès et non de l'exécutif» : C'est par cette phrase tirée de son arrêt qu’une cour d'appel de Washington a mis fin, le 7 août, à la construction de la salle de bal, qui tient particulièrement à cœur à Trump.
Voici à quoi ressemblait le chantier deux jours avant le dernier jugement.
Français 172126 AP
Le président laisse libre cours à sa colère sur Truth Social : «L’armée et les services secrets considèrent ce verdict effroyable, motivé par des considérations politiques et illégal comme une menace pour la sécurité nationale de notre pays», s’emporte-t-il. «Cette décision injuste doit être entièrement annulée par la Cour suprême.»
Reflecting Pool : des ennuis sans fin
Depuis des décennies, le Reflecting Pool situé devant le Lincoln Memorial à Washington pose problème. Il perd régulièrement de l'eau et des algues s'y développent. La dernière rénovation en date était censée y remédier, mais cela n’a pas été le cas : la situation a même empiré. Selon le milliardaire de 80 ans, c’est le vandalisme qui en est la cause, et non l’entreprise de construction qu’il avait engagée.
Trump: No, Jeanine Pirro made a mistake. It was vandalism.— MeidasTouch (@meidastouch.com) 3. August 2026 um 20:38
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Mais lorsque Jeanine Pirro, procureure fidèle à Trump, est contrainte d’abandonner les poursuites pour manque de preuves, le président refuse d’accepter cette décision. «Jeanine Pirro a commis une erreur : il s'agissait bien de vandalisme», insiste-t-il avec défiance le 3 août, avant de reconnaître lui-même que cet édifice est une source de problèmes depuis 1922.