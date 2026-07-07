Une session de pourparlers directs entre Israël et le Liban doit se dérouler mi-juillet à Rome, faisant suite à une série de discussions entre ambassadeurs des deux pays à Washington, a-t-on appris mardi.

«Nous accueillons avec grand plaisir l'annonce selon laquelle le prochain cycle de pourparlers entre Israël et le Liban» a écrit sur X le vice-Premier ministre et chef de la diplomatie italienne.

«Nous accueillons avec grand plaisir l'annonce selon laquelle le prochain cycle de pourparlers entre Israël et le Liban, facilités par les États-Unis, se tiendra à Rome», a écrit mardi sur X le vice-Premier ministre et chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani.

Un porte-parole du ministère italien des Affaires étrangères a précisé à l'AFP que ces discussions entre ambassadeurs se dérouleront «sauf surprise» les 15 et 16 juillet.

Cette session de pourparlers sera la sixième entre les deux pays voisins, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, depuis le printemps.

Roma crocevia di pace e del dialogo.

Accogliamo con grande favore l’annuncio che la prossima tornata dei colloqui tra Israele e Libano, facilitati dagli Stati Uniti, si terrà a Roma.

Lo scorso aprile avevo comunicato ai Governi libanese ed israeliano la disponibilità… pic.twitter.com/f3oTLQsv4r — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 7, 2026

Le Liban et Israël ont entamé des discussions directes à Washington mi-avril sous les auspices des Etats-Unis, les premières depuis des décennies entre les deux pays, toujours techniquement en état de guerre.

Accord-cadre en vue d'«une paix durable»

Ces pourparlers ont abouti à la signature le 26 juin par Israël, le Liban et les Etats-Unis d'un accord-cadre en vue d'«une paix durable», cinq jours après l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu dans les combats qui opposent l'armée israélienne et le Hezbollah pro-iranien depuis le 2 mars.

Cet accord-cadre prévoit que l'armée libanaise rétablisse son autorité dans le sud du pays, sous réserve du désarmement du Hezbollah, à commencer par des «zones-pilotes» dont se retirerait l'armée israélienne.

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars en attaquant Israël, affirmant agir en représailles à la mort du guide suprême iranien, tué lors de frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février.

Israël a riposté par une vaste campagne de bombardements et une offensive terrestre, tout en multipliant les appels à l'évacuation de pans entiers du sud du Liban. Les opérations israéliennes ont tué près de 4300 personnes, selon Beyrouth.