Un proche confident met un terme à un projet prestigieux du président américain Donald Trump: le fonds de plusieurs milliards destiné aux «victimes de persécutions politiques». Pourquoi Todd Blanche a-t-il cédé, pourquoi les républicains se sont-ils rebellés – et que signifie cette défaite pour l'avenir de Trump?

Le président américain Donald Trump (à droite) n'apprécie guère que son ministre de la Justice en exercice, Todd Blanche, ait supprimé le «fonds d'aide aux victimes» destiné à ses partisans.

Sur un fonds controversé Pourquoi l’homme de confiance de Trump a retourné sa veste

Une loyauté sans faille et une obéissance aveugle: Todd Blanche est considéré comme l'un des plus proches alliés de Donald Trump. Blanche avait représenté Trump au tribunal en tant qu'avocat de la défense et a été nommé directeur par intérim du «Department of Justice» (DOJ) au printemps, après le départ surprise de la ministre de la Justice Pam Bondi. Trump souhaitait disposer d'un homme de main politique à ce poste clé pour son second mandat.

Mais voilà que Blanche vient justement de mettre fin à l'un des projets phares de Trump: le fonds d'indemnisation controversé, d'un montant de 1,8 milliard de dollars (1,46 milliard de francs), destiné aux victimes présumées de poursuites judiciaires à motivation politique. Blanche a publié dimanche soir un décret en ce sens. Cette décision intervient après des semaines de négociations avec des sénateurs républicains, qui avaient menacé de bloquer sa confirmation au poste de ministre de la Justice.

Ce qui est inhabituel dans cette affaire, c'est que Blanche a enterré le projet contre la volonté déclarée du président. Trump avait également essuyé une vive opposition au sein même de son propre camp. Voici les principales questions et réponses concernant cette lutte de pouvoir inhabituelle.

En quoi consiste ce fonds de 1,8 milliard de dollars?

Le soi-disant «Anti-Weaponization Fund» devait indemniser les personnes qui s’estiment victimes de persécutions à motivation politique ou idéologique de la part des autorités américaines. Au total, environ 1,8 milliard de dollars avaient été prévus à cet effet.

Lors de l'annonce faite en mai, le ministère de la Justice a déclaré que ce fonds devait permettre d'octroyer des aides financières, voire de présenter des excuses officielles. Il ne devrait donc pas y avoir de conditions liées à l'appartenance politique.

Ce fonds a vu le jour à la suite d'un accord à l'amiable exceptionnel entre Donald Trump, sa famille et le gouvernement américain dirigé par Trump. Trump avait intenté une action en justice contre l'administration fiscale (IRS) et le ministère des Finances, réclamant dix milliards de dollars. Cette affaire faisait suite à la divulgation illégale de données fiscales confidentielles, notamment aux médias.

Les parties ont réglé leur différend en mai 2026. Le fonds faisait partie de l'accord à l'amiable. Cet accord prévoyait également une protection contre les contrôles fiscaux pour Trump et les membres de sa famille.

Pourquoi ce fonds est-il si controversé?

Les détracteurs craignent que, sous le prétexte d'une indemnisation, l'argent des contribuables ne finisse par être versé à des alliés politiques de Trump. La question de savoir si les personnes condamnées pour leur participation à l'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021 pourraient également demander à bénéficier de ces indemnités est particulièrement sensible. Trump avait gracié de nombreux participants après son retour à la Maison Blanche.

Dans un premier temps, Blanche n'a pas exclu que ces personnes puissent elles aussi bénéficier de ce fonds. Cela a donné l'impression que le gouvernement souhaitait indemniser financièrement des personnes qui avaient fait l'objet de poursuites pour des agressions contre des policiers, pour entrave au travail du Congrès ou pour d'autres infractions pénales.

À cela s'ajoutait un point délicat sur le plan constitutionnel et politique : le gouvernement américain aurait pu distribuer une somme colossale en dehors d'un programme d'indemnisation classique adopté par le Congrès. Les détracteurs ont donc qualifié ce fonds de sorte de caisse noire. Jusqu’à la fin, la question des critères concrets permettant de déterminer qui avait réellement été victime d’un abus politique du pouvoir d’État était restée en suspens.

Pourquoi les républicains de Trump, précisément, se sont-ils rebellés?

Ce sont les sénateurs républicains John Cornyn, du Texas, et Thom Tillis, de Caroline du Nord, qui ont opposé la résistance décisive. Tous deux siègent à la commission judiciaire du Sénat, chargée d'examiner la nomination de Blanche. Et tous deux avaient été écartés par Donald Trump.

Les critiques de Cornyn et Tillis ne visaient pas seulement les versements éventuels aux participants à l'assaut du Capitole. Les sénateurs déploraient également le fait que le ministère de la Justice, bien qu'il ait déclaré publiquement que le fonds était clôturé, ait longtemps refusé de procéder à une suppression claire et juridiquement contraignante de celui-ci.

Cornyn et Tillis craignaient donc que le projet ne soit relancé ultérieurement sous un autre nom ou sous une forme légèrement modifiée. Ils ont exigé une garantie écrite confirmant que le fonds était définitivement abandonné et ont clairement indiqué que, sans une suppression définitive du fonds, il n'y aurait aucun soutien pour Blanche.

Pourquoi ce fonds a-t-il mis Todd Blanche dans une situation difficile?

Todd Blanche se trouve confronté à un dilemme inhabituel. D'un côté, il doit son ascension à la tête du ministère de la Justice au président. De l'autre, il doit prouver au Sénat qu'il n'entend pas diriger cette institution uniquement dans l'intérêt personnel de Donald Trump.

Pour obtenir l'avis favorable de la commission judiciaire, Blanche a besoin des voix des républicains. Les démocrates ayant rejeté sa nomination et Cornyn ainsi que Tillis ayant refusé de l'approuver, la procédure de confirmation s'était enlisée.

Trump lui-même avait encore exacerbé le conflit. Il avait publiquement laissé entendre qu'il pourrait retirer la nomination de Blanche et, à la place, à son poste par intérim. Il a par ailleurs annoncé qu’il pourrait faire adopter le fonds par une autre voie.

Pourquoi Todd Blanche a-t-il craqué maintenant ?

Dimanche soir, Blanche a tiré la sonnette d'alarme. Dans un arrêté officiel, il a abrogé l'arrêté du 18 mai qui avait institué ce fonds.

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Ce fonds n'a désormais ni force de loi ni effet, a expliqué Blanche. Parallèlement, le ministère de la Justice a précisé que ce projet n’a jamais été mis en œuvre concrètement: aucun versement n’a été effectué, aucun organe décisionnel n’a été mis en place et aucune demande n’a été traitée. De plus, Mme Blanche a précisé que la protection contre les contrôles fiscaux accordée à Donald Trump ne s’applique qu’à titre rétroactif pour les droits déjà acquis et non pour les futures déclarations d’impôts du président.

Ce timing n'est guère fortuit. La commission judiciaire du Sénat doit se prononcer à nouveau demain, mardi 4 août, sur la nomination de Blanche. En retirant sa candidature par écrit, Blanche a répondu à la principale exigence des dissidents républicains. Le principal obstacle immédiat à sa confirmation dans ses fonctions devrait ainsi être levé.

Pourquoi ce différend est-il si sensible sur le plan politique?

La polémique autour de l'«Anti-Weaponization Fund» soulève une question centrale du second mandat de Trump : un président a-t-il le droit d'utiliser les pouvoirs de l'État pour indemniser ses propres partisans?

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Depuis des années, Trump et ses partisans estiment que la police, le parquet, les services secrets et l'administration fiscale ont été instrumentalisés à des fins politiques contre les conservateurs. Ce fonds visait à traduire ce discours en un programme officiel d'indemnisation de l'État.

Ses détracteurs y voient exactement le contraire : un gouvernement pourrait ainsi déterminer lui-même qui a été victime de persécutions politiques, puis distribuer des fonds publics à ces personnes.

Quelles sont les implications de ce conflit pour Donald Trump?

Pour Trump, la suppression de ce fonds constitue un échec politique. Tout d’abord, l’opposition de Cornyn et Tillis montre que l’emprise de Trump sur le Parti républicain n’est pas illimitée. Certains sénateurs peuvent encore exercer une pression considérable lorsque les majorités sont serrées.

De plus, le projet par lequel Trump souhaitait étayer ses affirmations répétées concernant la prétendue persécution de ses partisans a été bloqué, ironiquement, par son ancien avocat. La prétention de Trump de pouvoir imposer sans opposition ses choix en matière de personnel au sein de son propre parti est manifestement remise en cause.

Mais Donald Trump ne serait pas Donald Trump s'il ne ne s’en tenait pas malgré tout à ce fonds. Il a déclaré que les personnes inculpées pour l’assaut du Capitole avaient vu « leur vie détruite » et méritaient une indemnisation pour leurs souffrances. Il a par ailleurs laissé entrevoir une réactivation légale du fonds par le Congrès.

Avec des informations d’agences.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.