Après avoir ciblé des raffineries, l'Ukraine s'en prend désormais au géant du commerce en ligne Wildberries dans le cadre de sa guerre contre l'invasion russe. Plusieurs raisons expliquent ce choix.

De la fumée au-dessus de Saint-Pétersbourg après une attaque de drone contre un entrepôt de la société de vente en ligne Wildberries situé dans cette ville. (Photo d'archive)

Dans la nuit, l'Ukraine a frappé à l'aide de drones deux immenses entrepôts du détaillant en ligne russe Wildberries. À Penza, un entrepôt estimé à 180 000 mètres carrés a été embrasé — des témoins ont filmé des colonnes de fumée s'élevant à des kilomètres de hauteur.

À Sarapoul, grande ville de la république russe d'Oudmourtie, c'est un complexe de 50 000 mètres carrés qui a été touché, l'ensemble du site étant selon les médias la proie des flammes. La veille déjà, des drones avaient frappé un entrepôt à Riazan, le réduisant lui aussi en cendres.

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En moins de deux semaines, les forces ukrainiennes ont ainsi frappé treize centres logistiques de Wildberries, dont au moins dix ont été partiellement ou totalement détruits. Après les attaques contre les raffineries, Kiev démontre une nouvelle fois les failles de la défense antiaérienne russe.

Des pertes se chiffrant en milliards

Les dégâts sont considérables. En ciblant principalement les grands entrepôts, l'Ukraine a détruit plus d'un million de mètres carrés de surface de stockage, soit environ 20 % de la capacité totale de l'entreprise. Selon les calculs du portail économique indépendant The Bell, et avant même les frappes de Riazan, Penza et Sarapoul, les seuls entrepôts partis en fumée représentaient une valeur de plus de 370 millions de francs. Les marchandises qui y étaient stockées valaient quant à elles près de 1,6 milliard de francs.

Pour Wildberries, considéré comme l'Amazon russe, ces attaques constituent une menace existentielle. L'entreprise avait récemment misé sur une expansion massive à crédit, multipliant les surfaces de stockage à marche forcée tout en lançant une banque en ligne et une agence de voyages. Cette stratégie pourrait aujourd'hui se retourner contre elle.

Kiev accuse Wildberries

Pourquoi l'Ukraine a-t-elle pris Wildberries pour cible? Plusieurs explications sont avancées. L'armée ukrainienne a justifié ces frappes en affirmant que la plateforme servait au commerce de matériel militaire — drones FPV, câbles à fibre optique pour leur pilotage, plaques de blindage et gilets pare-balles.

Même des observateurs favorables à l'Ukraine mettent toutefois cette version en doute. Wildberries ne saurait être considéré comme une cible militaire, a déclaré le journaliste Vladislav Gorin dans son podcast diffusé sur le média russe en exil Meduza. Ce raisonnement serait comparable à celui qu'invoque Moscou pour justifier les bombardements de centrales électriques ukrainiennes cet hiver — au motif qu'elles fournissaient également chaleur et électricité aux soldats ukrainiens, a-t-il relevé.

Gros dégâts, faible coût

En réalité, la part des produits militaires commercialisés sur Wildberries reste marginale. La dimension économique semble bien plus déterminante. Wildberries est en effet le plus grand détaillant en ligne de Russie, avec un chiffre d'affaires de quelque 62,5 milliards de francs suisses en 2025 et un bénéfice de près de deux milliards d'euros, en hausse de 68 % par rapport à l'année précédente.

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Environ la moitié du commerce électronique russe transite par Wildberries. Avec des moyens relativement limités, l'Ukraine est ainsi en mesure de causer des dégâts considérables au tissu entrepreneurial russe.

L'économie ne s'en trouvera certes pas paralysée, mais ce sont avant tout les petites et micro-entreprises qui en font les frais. Jusqu'à 400 000 Russes exercent une activité de vente sur la plateforme — et subissent des pertes colossales, que le géant du commerce en ligne ne rembourse qu'à hauteur d'une infime fraction. Les plaintes se multiplient sur les réseaux sociaux.

Le mécontentement social comme moyen de pression

À l'approche des élections à la Douma, ce mécontentement constitue un levier de pression sur lequel Kiev mise dans le cadre de la guerre. La démarche est cynique, mais elle répond à la même logique que celle de Moscou lorsqu'elle bombarde les centrales électriques ukrainiennes.

La limite de cette stratégie est connue : les difficultés des Russes ordinaires n'ont qu'une importance secondaire pour Vladimir Poutine. Grâce aux médias sous contrôle, à la censure et aux forces de sécurité, l'appareil d'État dispose des outils nécessaires pour étouffer ou canaliser le mécontentement. Cette pression pourrait même inciter le maître du Kremlin à durcir encore davantage le conflit.

Les proches de Poutine dans le viseur?

Une autre théorie circule pour expliquer pourquoi Kiev a précisément choisi Wildberries pour cible. En 2024, cette entreprise fondée vingt ans plus tôt par un couple a été au cœur d'une guerre de divorce sordide, voire sanglante. La fondatrice, Tatiana Kim, a évincé son mari, Vladislav Bakalchuk, de la société.

Après son renvoi, ce dernier s'est allié au puissant chef tchétchène Ramzan Kadyrov et a tenté de pénétrer avec des hommes armés au siège de Wildberries — prétendument pour négocier. La fusillade qui s'en est suivie avec le service de sécurité a fait deux morts.

Kim a ensuite fusionné le groupe avec l'agence de publicité Russ, une opération qui a dû recevoir l'aval du Kremlin. Selon certaines sources, des proches de Poutine occupant des postes de premier plan — dont le chef de l'administration présidentielle Anton Vaïno et son adjoint Alexeï Gromov — détiendrait depuis lors des parts dans l'entreprise.

Officiellement, rien ne confirme ces informations. Il est toutefois frappant de constater que l'appareil d'État ne semble nullement enclin à faire pression sur Wildberries pour qu'elle indemnise les petits entrepreneurs ruinés par les frappes ukrainiennes. Bien au contraire : le Kremlin a publiquement salué l'entreprise et envisagerait de l'aider, via une banque d'État, à éviter la faillite.

La défense civile doit protéger les entrepôts

Dans le même temps, le quotidien russe Nezavissimaïa Gazeta a proposé des pistes pour se protéger contre les frappes ukrainiennes — sans que la fin de la guerre en fasse partie. Les auteurs réclament au contraire un retour à la défense civile, avec des groupes de combat calqués sur le modèle soviétique pour assurer la protection des installations.

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Les toits des entrepôts offrent certes de grandes surfaces exposées, mais aussi suffisamment d'espace pour y installer des canons antiaériens et d'autres systèmes de défense — que l'entreprise devrait acquérir à ses propres frais.

Le journal fait valoir que ces installations n'auraient besoin d'être que partiellement pourvues en personnel, des systèmes de télécommande permettant désormais de les opérer à distance. Il omet toutefois de mentionner qu'une telle mesure impliquerait davantage encore la population civile russe dans la guerre de Poutine — et ferait inévitablement augmenter le nombre de victimes parmi elle.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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