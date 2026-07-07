Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine «veulent tous les deux» aboutir un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a affirmé mardi Donald Trump à Ankara.

Donald Trump s'est exprimé devant la presse, peu après son arrivée dans la capitale turque, au premier jour d'un sommet de l'Otan.

Guerre en Ukraine Trump affirme que Poutine et Zelensky «veulent tous les deux un accord»

«Je pense qu'ils veulent tous les deux conclure un accord. C'est dommage que ça ait pris autant de temps, mais je pense qu'il va en sortir quelque chose», a déclaré le président américain devant la presse, peu après son arrivée dans la capitale turque, au premier jour d'un sommet de l'Otan.

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