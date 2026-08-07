Les compagnies électriques européennes ont pris des mesures pour garantir l'alimentation en courant lors de l'éclipse solaire du 12 août qui entraînera une baisse temporaire de la production, a indiqué vendredi leur organisation professionnelle.

Éclipse solaire Le réseau électrique européen se prépare à une chute de production d’énergie

Si l'éclipse du 12 août offrira un spectacle rare au grand public, elle constitue un défi technique pour les gestionnaires de réseau, qui doivent en permanence équilibrer l'offre et la demande d'électricité afin de garantir une alimentation sûre.

«Par ciel dégagé, la production photovoltaïque pourrait diminuer jusqu'à 9,7 GW à l'échelle de l'Europe», a déclaré ENTSO-E, l'association représentant les gestionnaires de réseaux électriques européens.

Elle a assuré que les opérateurs sont «prêts à garantir le fonctionnement sûr et stable du système électrique pendant toute la durée de l'événement».

Les conducteurs ont ouvert une cellule de crise pour coordonner les préparatifs, surveiller la situation et faciliter le partage d'informations avant et après l'éclipse.

L'Espagne – où l'éclipse sera totale – devrait connaître la plus forte baisse de production solaire, tout comme l'Allemagne, a précisé ENTSO-E.

Pas à l'oeil nu

L'Union Européenne disposait d'environ 406 GW de capacité solaire installée fin 2025, selon SolarPower Europe.

Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité regroupe 40 opérateurs dans 36 pays.

Le solaire représentant désormais environ 13% du mix électrique européen, le groupement souligne que ses membres «gèrent de plus en plus des phénomènes météorologiques et naturels susceptibles d'influencer les profils de production sur de courtes périodes».

Cette éclipse totale est la première observable en Europe continentale depuis 2006. Elle sera visible des régions isolées du nord de la Russie, au-dessus du Groenland, de l'Islande, du nord de l'Espagne et de l'extrême nord-est du Portugal.

Elle ne doit pas être observée à l'oeil nu, sous peine de grave lésion oculaire.