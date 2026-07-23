Un violent incendie de forêt frappe la côte atlantique, près de Bordeaux, contraignant près de 20'000 personnes, principalement des vacanciers, à quitter en urgence campings et hébergements. Les pompiers, appuyés par l'armée et des moyens aériens, poursuivent leur lutte contre les flammes.

Un important incendie de forêt ravage depuis mercredi le sud-ouest de la France, dans une région très prisée des touristes.

France Près de 20'000 personnes évacuées en pleine saison touristique suite à un incendie

Selon les autorités françaises, près de 20'000 personnes ont été évacuées par mesure de précaution, parmi lesquelles de nombreux vacanciers ainsi que des habitants.

D'importants moyens de secours ont été déployés pour tenter de maîtriser le sinistre. Des avions bombardiers d'eau, des dizaines de véhicules de pompiers venus de plusieurs régions françaises ainsi que des militaires sont mobilisés face à un incendie qui progresse rapidement en pleine haute saison estivale.

Campings et centres de vacances évacués

Le feu s'est déclaré mercredi à Saumos, en Gironde, avant de gagner rapidement du terrain. Dès la soirée, les autorités ont ordonné l'évacuation de plusieurs campings et centres de vacances. Une nouvelle évacuation a ensuite concerné près de 8'800 personnes, notamment dans la commune du Porge.

Des centaines de campeurs ont été accueillis dans des centres d'hébergement d'urgence à Lège-Cap-Ferret.

Interrogés par le quotidien régional Sud-Ouest, plusieurs vacanciers racontent avoir dû quitter précipitamment leur lieu de séjour. « Nous espérons retrouver notre caravane et pouvoir poursuivre nos vacances », confient deux touristes allemandes revenues dans la région avec leurs familles.

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Les habitants se mobilisent

Face à l'ampleur de l'incendie, de nombreux habitants apportent spontanément leur aide aux évacués et aux secours.

Selon Sud-Ouest, des bénévoles préparent des centaines de sandwichs pour les pompiers tandis que des riverains proposent un hébergement ou une assistance aux touristes contraints d'abandonner leurs effets personnels.

« J'espère avant tout que personne n'a été blessé et que je retrouverai ma tente », témoigne un vacancier venu du nord de la France.

Aucun blessé à ce stade

Les autorités soulignent qu'aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Les évacuations ont été décidées à titre préventif afin d'éviter que des vacanciers ne se retrouvent piégés entre les flammes et les routes coupées.

D'importants embouteillages se sont formés sur les axes menant vers Bordeaux, alors que des milliers de personnes quittaient la presqu'île.

Une situation toujours préoccupante

Les conditions météorologiques restent défavorables. Les autorités redoutent des vents changeants et des températures atteignant 34 °C, susceptibles d'accélérer la propagation du feu.

À la mi-journée, l'incendie avait déjà parcouru environ 2'400 hectares. Les pompiers s'efforcent notamment de maintenir les routes ouvertes afin d'assurer l'acheminement des renforts et du matériel.

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L'Espagne entrevoit une amélioration

Pendant que la France lutte contre ce nouvel incendie, la situation s'améliore progressivement en Espagne.

Le gigantesque feu de forêt qui ravage depuis le 16 juillet la province de Guadalajara, au nord de Madrid, est désormais en voie d'être maîtrisé, selon les autorités. Plus de 32'000 hectares sont toutefois partis en fumée.

Un autre incendie, dans la province de Tolède, est également en passe d'être contenu. Plusieurs centaines d'habitants évacués devraient pouvoir regagner leur domicile dans les prochaines heures, même si plusieurs foyers restent actifs dans le pays.