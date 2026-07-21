J.D. Vance est considéré comme un candidat prometteur à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine de 2028. Mais c'est précisément sa proximité avec le président Donald Trump qui pourrait lui porter préjudice lors du scrutin.

Il ne reste plus que quelques mois avant les élections de mi-mandat, qui détermineront l'orientation de la politique américaine pour les deux prochaines années. J.D. Vance sait qu'un bon résultat pour le Parti républicain est déterminant pour la suite de sa carrière.

Le vice-président américain enchaîne les podcasts et les émissions de télévision, publie des livres, aborde des thèmes qui trouvent un écho favorable auprès des électeurs conservateurs et cherche à établir un contact direct avec différentes franges de l'électorat républicain. Selon le «Spiegel», Vance a donné plus de 30 interviews en l’espace d’un mois seulement. Son nouveau livre «Communion», dans lequel il décrit son retour à la foi, est devenu un best-seller. Une chose est claire depuis longtemps : cet homme ne veut pas rester dans l’ombre du président américain Donald Trump. Il veut sa place.

À première vue, tout semble jouer en faveur de Vance. Le «Wall Street Journal» conclut dans un éditorial que la candidature républicaine lui serait presque assurée s’il se présentait. Son atout décisif résiderait moins dans son talent politique que dans sa fonction.

Les vice-présidents apparaissent aux côtés du président, tirent parti de ses réseaux et reprennent à leur compte une partie de son infrastructure politique. Ils peuvent mobiliser des dons, accroître leur notoriété et mettre très tôt la pression sur leurs rivaux potentiels. C’est exactement ce que fait Vance : il est en tête des sondages auprès des électeurs républicains éligibles aux primaires et joue un rôle central au sein du parti en matière de financement.

Certes, le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio a nettement rattrapé son retard dans les derniers sondages et n'est désormais plus qu'à quelques points derrière Vance. Les experts estiment toutefois que cet effet ne sera que de courte durée. Rubio a été omniprésent dans les médias ces dernières semaines en raison de la guerre au Proche-Orient, ce qui explique sa grande popularité actuelle.

L'histoire semble toutefois indiquer que Vance pourrait remporter la primaire. Dans la politique américaine moderne, les vice-présidents en exercice s'imposent presque toujours lors de la désignation du candidat de leur parti, dès lors qu'ils se présentent. Richard Nixon, Hubert Humphrey, George H. W. Bush, Al Gore et, plus récemment, Kamala Harris sont tous devenus les candidats ou la candidate logique de leur parti respectif.

Bombe atomique

Les primaires républicaines ne devraient donc pas constituer le principal problème pour Vance. La question de savoir comment il pourra se positionner en tant que successeur de Donald Trump s'annonce plus épineuse.

L'article «Spiegel» décrit le dilemme de Vance à travers son intervention dans le podcast de Joe Rogan. Rogan a voulu savoir si Vance aurait lui aussi déclenché la guerre contre l’Iran s’il avait été président. Vance a éludé la question et s’est contenté de répondre : «Nous sommes tous d’accord sur l’objectif visant à empêcher l’Iran de posséder l’arme nucléaire. Le président l’a bien compris. »

Ce n'est pas un hasard. Vance aurait, en interne, déconseillé à Trump de lancer une opération militaire. Dans le même temps, il défend publiquement l'objectif du président visant à empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. Il envoie ainsi deux messages à la fois : il marque sa distance vis-à-vis des franges du mouvement MAGA lassées de la guerre, tout en faisant preuve de loyauté envers Trump.

Ce grand écart est déterminant pour son avenir. Vance doit montrer qu'il a sa propre ligne politique. Mais s'il rompait ouvertement avec Trump, il risquerait de perdre une grande partie de la base républicaine. Le mouvement MAGA reste étroitement lié à la personne de Trump. Sans son soutien, Vance aurait sans doute du mal à se présenter comme son héritier légitime.

C'est précisément là que réside une faiblesse fondamentale de sa stratégie : jusqu'à présent, Trump s'est peu montré désireux de se forger un successeur incontestable. Vance doit donc obtenir l'approbation de Trump sans pouvoir compter sur le fait que ce dernier la lui accorde un jour sans équivoque.

Il doit en outre rassembler une base divisée. De nouvelles lignes de fracture apparaissent concernant la guerre contre l'Iran, les relations avec Israël et la gestion du dossier de Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel décédé.

Prolongement

Lors de son entretien avec Joe Rogan, Vance a d’ailleurs critiqué la communication du gouvernement concernant les dossiers Epstein, tout en reprenant à son compte des spéculations non fondées sur d’éventuels contacts d’Epstein avec les services secrets. Il s’est lui-même qualifié de «figure de proue parmi les adeptes des théories du complot sur Epstein». Il s'adresse ainsi à cette partie de la base du mouvement MAGA qui se méfie par principe des explications officielles.

Vance a donc de bonnes chances de devenir le candidat républicain à la présidence. Quant à savoir s'il pourrait remporter l'élection, c'est une autre histoire.

Le «Wall Street Journal» met en avant une tendance historique : la proximité avec le président sortant constitue un avantage lors des primaires, mais s'avère souvent un handicap lors de l'élection présidentielle. Au cours du siècle dernier, seul George H. W. Bush a réussi, en 1988, à succéder directement à un président sous lequel il avait occupé le poste de vice-président. Tous les autres candidats ont échoué. L'exemple le plus récent est sans doute celui de l'ancienne vice-présidente de Joe Biden, Kamala Harris, qui s'est présentée contre Donald Trump en 2024 et a finalement été largement battue par ce dernier.

Les vice-présidents sont tenus pour coresponsables de la situation économique, de la politique étrangère et du climat social de leur pays. Dans le même temps, ils sont généralement confrontés à un adversaire capable de promettre de manière crédible un changement politique.

Pour Vance, cela signifie que plus il se présente comme le prolongement de Trump, plus un adversaire démocrate pourra facilement lui imputer la responsabilité de tous les problèmes générés par le gouvernement. En revanche, s'il prend trop ses distances, il risque de mécontenter le noyau dur du Parti républicain.

Au sein du Parti républicain, Trump est son principal atout. Pour remporter l'élection à l'échelle nationale, Trump pourrait toutefois devenir son plus grand obstacle. Vance devrait donc tenter de se présenter comme un héritier fidèle, qui poursuit le mouvement de Trump, mais en le dirigeant de manière plus disciplinée, plus idéologique et plus prévisible.

Son parcours vers la Maison Blanche s'annonce toutefois semé d'embûches. En effet, pour J.D. Vance, il passe justement par un président qui se considère comme irremplaçable.

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