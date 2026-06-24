Trois candidats soutenus par le maire de New York Zohran Mamdani ont remporté les primaires démocrates dans la ville en vue des élections de mi-mandat, ont rapporté mercredi les médias américains, qui soulignent l'influence croissante de l'édile de gauche.

Selon les projections de l'agence Associated Press (AP), qui font référence, Brad Lander (au centre) a remporté quelque 66% des suffrages exprimés dans la 10e circonscription de New York.

Etats-Unis Primaires démocrates à New York : victoire de protégés du maire de la ville

Ces victoires de Brad Lander, Darializa Avila Chevalier et Claire Valdez devraient renforcer le débat au sein du Parti démocrate sur la stratégie à adopter lors du scrutin de novembre et lors de la présidentielle de 2028, entre ceux qui prônent un virage à gauche et d'autres qui souhaitent camper au centre pour séduire les déçus de Donald Trump.

Selon les projections publiées mercredi par l'agence Associated Press (AP), qui font référence, Brad Lander, ancien contrôleur financier de la municipalité de New York, a écrasé l'élu sortant Dan Goldman en remportant quelque 66% des suffrages exprimés dans la 10e circonscription de New York.

Signe de l'évolution de l'électorat démocrate sur la question du soutien à Israël depuis la guerre à Gaza, M. Lander a notamment fait campagne en critiquant les positions pro-Israël de son rival et l'appui accordé par le puissant lobby pro-israélien Aipac.

«Nouvelle voie»

Autre candidat sortant à tomber: Adriano Espaillat, président de l'influent groupe d'élus latino-américains démocrates à la Chambre des représentants. Il a été délogé de sa 13e circonscription par Darializa Avila Chevalier, une militante de 32 ans qui se présentait à une élection pour la première fois.

Et dans la 7e circonscription, Claire Valdez a sèchement battu Antonio Reynoso, qui avait pourtant été adoubé par la députée démocrate sortante Nydia Velázquez, en place depuis 1993.

Ces victoires prouvent qu'il y a «une nouvelle voie pour faire de la politique dans notre ville et dans notre pays», a lancé M. Mamdani lors d'un rassemblement pour fêter la victoire de Mme Avila Chevalier, selon des médias américains.

A 34 ans, M. Mamdani s'impose désormais comme un «faiseur de rois» dont l'influence sur l'orientation du Parti démocrate s'étend au-delà de la politique municipale, estime le New York Times. Donald Trump a de son côté réagi sur son réseau Truth Social en affirmant que «l'Amérique ne sera jamais un pays communiste».

Dans une autre primaire très suivie à New York, la candidature de Jack Schlossberg, petit-fils du président John Fitzgerald Kennedy, assassiné en 1963, s'est soldée par une large défaite.