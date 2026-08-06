Farhad N., l'accusé, est escorté par des policiers vers la salle d'audience à l'ouverture de son procès, à Munich (Allemagne), le 6 août 2026.
DPA
Un tribunal allemand a condamné jeudi un Afghan à une peine de prison à vie pour une attaque à la voiture bélier perpétrée en 2025 dans un cortège syndical à Munich, qui a coûté la vie à deux personnes et fait environ 40 blessés.
Le tribunal de Munich a estimé que ce crime présentait une «gravité particulière», une qualification qui rendra beaucoup plus difficile pour cet homme de 25 ans, identifié uniquement sous le nom de Farhad N., d'obtenir un jour sa libération.
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