Allemagne Prison à perpétuité pour l'auteur de l'attentat contre un cortège syndical à Munich

Farhad N., l'accusé, est escorté par des policiers vers la salle d'audience à l'ouverture de son procès, à Munich (Allemagne), le 6 août 2026.

Un tribunal allemand a condamné jeudi un Afghan à une peine de prison à vie pour une attaque à la voiture bélier perpétrée en 2025 dans un cortège syndical à Munich, qui a coûté la vie à deux personnes et fait environ 40 blessés.